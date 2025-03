“La Voce al Centro”: il 5 aprile a Savigliano l'evento organizzato da Studio Schiapparelli e Voce InForma

Voce InForma, il centro Vocologico Internazionale, arriva in provincia di Cuneo grazie alla lungimiranza dello Studio Specialistici Schiapparelli di Savigliano, a capo del team di professionisti creato ad hoc per la sede saviglianese e che include anche Vocalab, uno studio professionale di canto. La presentazione del nuovo servizio si terrà il 5 aprile al Centro Culturale Saviglianese, in piazza Nizza, alle ore 18:45.

L'evento, intitolato "La Voce al Centro", sarà dedicato alla voce, alla salute e al benessere vocale, ed è organizzato da Studio Specialistici Schiapparelli e Voce InForma, con il patrocinio del Comune di Savigliano.

Un piacevole aperitivo con accompagnamento musicale dei cori Rhapsody Pop Choir e Sparkling Choir darà il benvenuto ai partecipanti, cui seguiranno gli interventi dei relatori: la biologa e nutrizionista Dott.ssa Stefania Erika, il foniatra Dott. Cossu Diego, l'otorinolaringoiatra Dott. Guzzo Giovanni, le logopediste Dott.ssa Panero Marta e Dott.ssa Musso Marta, e la docente di canto Lorenza Giusiano.

A conclusione della serata, i due cori Rhapsody Pop Choir e Sparkling Choir si esibiranno nuovamente per il pubblico. L’evento è aperto ai professionisti e amanti della voce, ma anche a chi con la voce ci lavora, come gli insegnati, e a chiunque abbia voglia di trascorrere una serata di informazione e condivisione.

Iscrizione gratuita