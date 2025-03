Mondovì: in vendita a partire da oggi i biglietti per lo spettacolo di Elio “Quando un musicista ride”

A partire dalla giornata di oggi, giovedì 27 marzo, sono in vendita sul portale www.ticketsms.it (oppure da lunedì 31 marzo presso gli uffici di Confcommercio - Ascom Monregalese di piazza Roma 2) i biglietti per l’irriverente spettacolo di Elio “Quando un musicista ride” per la regia di Giorgio Gallione, previsto a Mondovì per sabato 21 giugno.

Un viaggio negli anni Sessanta e Settanta tra canto e disincanto alla riscoperta della tradizione musicale, cabarettistica e teatrale italiana con Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Ennio Flaviano, Marcello Marchesi e tanti altri.

Un appuntamento inserito nel Movì Festival 2025, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Recital”, per un’appendice dal respiro più maturo e teatrale, che proprio il 20 giugno porterà sul palco monregalese anche la Premiata Forneria Marconi con il nuovo “Doppia traccia tour” (biglietti già disponibili sempre su ticketsms.it).