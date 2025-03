Show cooking al Baladin: dalla Liguria, in arrivo ostriche, muscoli e pesce fresco

Nuovo appuntamento settimanale con gli ormai irrinunciabili show cooking all'Open Baladin Cuneo. Appuntamento giovedì 27 marzo dalle 18 alle 20, con la Liguria ancora protagonista. La Liguria e i prodotti del mare.

Quali saranno i piatti che verranno presentati, sempre in abbinamento alle birre di casa Baladin?

Le ostriche e i muscoli spezzini, della Cooperativa Miticoltori Spezzini. Ci sarà una degustazione di ostriche del golfo di La Spezia, dal tipico colore verdastro, dato dalle alghe di cui l'ostrica si nutre e dal gusto e la sapidità assolutamente uniche e inconfondibili. I muscoli, da sempre prodotto tipico di quella zona, dove l'allevamento supera il secolo di storia, verranno gratinate e date in assaggio ai presenti. Sarà Federico Pinza a presentare i prodotti. E lo chef Baladin Luca Pasquale si occuperà della preparazione delle pietanze.

Il terzo piatto a base di pesce ligure sarà una sorpresa o, meglio, sarà deciso solo la mattina stessa. Dipenderà infatti dalla disponibilità di pescato del giorno, reperito direttamente poche ore prima presso il mercato ittico a “miglia zero” del porto di Andora (Sv).

Già noto, invece, è lo chef che lavorerà la materia prima e che effettuerà la dimostrazione all’interno di Open Baladin. Si tratta del giovassimo Andrea Serale del ristorante Amae di Cuneo, membro della Nazionale Italiana Cuochi, già medaglia d’oro ai Campionati Italiani per Istituti Alberghieri nel 2022, con prestigiose esperienze alla corte di chef stellati.

I piatti saranno presentati con l’utilizzo di olio extravergine di oliva, annata 2024-25, prodotto da aziende del ponente ligure.

L’occasione sarà propizia per presentare due importanti iniziative, rivolte in particolare agli appassionati di enogastronomia, in programma in primavera in Liguria, entrambe dedicate al mare e ai prodotti ittici: la terza edizione di “Oyster Fest” (La Spezia, 16-17-18 maggio) e “Azzurro, pesce d’autore” (Andora, porto turistico, 23-24-25 maggio).

La serata avrà un’anteprima alle ore 17 con una degustazione di ostriche e approfondimento sul coinvolgimento del Basso Piemonte nei due eventi, momento riservato ai media, agli operatori del settore e agli addetti ai lavori (infi: azzurropesceautore@gmail.com).

Alla serata saranno presenti i responsabili di Cooperativa Miticoltori Spezzini, i rappresentanti di Comune di Andora e Legacoop Liguria, componenti degli staff di Oyster Fest e di Azzurro, nonché il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).