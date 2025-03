All'Istituto “G. Vallauri” un incontro esclusivo con due relatori d'eccellenza: “La Matematica Ovunque: Dalla Teoria alla Realtà”

Martedì 25 Marzo presso l’Istituto “G. Vallauri” gli studenti delle classi quinte del settore tecnologico e del corso Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate hanno avuto l'opportunità di partecipare a un incontro esclusivo con due relatori d'eccellenza: la Prof.ssa Anita Tabacco ed il Prof. Claudio Canuto docenti di matematica presso il Politecnico di Torino, entrambi autori di pubblicazioni sulla matematica disciplina ovunque nella realtà. L'evento è stato organizzato per favorire l'approfondimento e la riflessione su temi rilevanti per la crescita personale e professionale degli studenti, ha rappresentato un momento coinvolgente e di grande valore formativo.

I due relatori hanno sapientemente e con un lessico accessibile illustrato la biografia della Matematica, dagli Egizi a Galileo, rendendola meno algida ed invece più diretta e facilmente comprensibile. La matematica è ovunque, permea ogni aspetto della nostra esistenza e trova applicazioni in ogni settore della società: la si può declinare sotto varie sfumature come dalla fisica alla biologia, dall'economia alla tecnologia, la matematica è la lingua con cui descriviamo e comprendiamo il mondo che ci circonda.

La Matematica nella Tecnologia

Ogni dispositivo elettronico che usiamo quotidianamente, come smartphone, computer o macchinari industriali, si basa su principi matematici: informatica, in particolare, è una disciplina che non esisterebbe senza la matematica. Gli algoritmi, le strutture dati, la teoria dei grafici e la crittografia sono tutti concetti matematici che rendono possibile la programmazione e la gestione delle informazioni.

La Matematica nell'Economia e nella Finanza

L’economia è un campo che utilizza la matematica in modo diffuso: le decisioni economiche, dai mercati finanziari alla politica monetaria, si basano su modelli matematici che cercano di descrivere, prevedere e influenzare il comportamento degli attori economici.

La Matematica nella Natura

La matematica, come ripetuto più volte dai relatori, non è solo una costruzione umana, ma è anche la chiave per comprendere il mondo naturale. Dalle simmetrie delle forme geometriche in natura alla matematica dei frattali, la natura segue leggi matematiche precise : la diffusione delle malattie, o la crescita delle popolazioni sono fenomeni che possono essere descritti tramite modelli matematici.

La Matematica e la Medicina

La matematica è diventata ormai una parte insostituibile della medicina moderna. Dall'analisi dei dati alla progettazione di dispositivi, dalla simulazione della diffusione delle malattie alla personalizzazione dei trattamenti, la matematica è alla base di molte delle innovazioni che stanno rivoluzionando la cura della salute. L'integrazione crescente tra medicina, matematica e tecnologia promette di portare a nuovi progressi nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle malattie.

La Matematica nella Vita Quotidiana

Anche se non ci rendiamo conto, la matematica entra in gioco in moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana. La gestione del nostro budget familiare, il calcolo del tempo necessario per completare un compito, l'ottimizzazione dei percorsi per evitare il traffico, la progettazione di un giardino: tutte queste attività richiedono una certa dose di ragionamento matematico.

Durante l'incontro, inoltre, moderato dal Preside del Vallauri, Prof. Paolo Cortese, i relatori hanno condiviso con gli studenti le loro esperienze professionali e accademiche, offrendo spunti preziosi e stimolanti per il futuro dei giovani in uscita dal percorso scolastico.

L'incontro ha visto anche buona partecipazione da parte degli studenti, che hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con i relatori ponendo domande e approfondendo tematiche di loro interesse. L'iniziativa, coronata dalla soddisfazione del pubblico in sala, attento e concentrato e dei due docenti, si è rivelata un'importante occasione di crescita, dove teoria e realtà si sono incontrate, offrendo agli studenti non solo contenuti teorici, ma anche esperienze pratiche e consigli concreti per orientarsi ad una scelta futura consapevole