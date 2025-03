Anche il cuneese Eduard Timbretti Gugiu ai campionati italiani assoluti di tuffi Unipol Torino 2025

La piscina Stadio Monumentale di Torino è pronta ad accogliere i tuffatori di tutta Italia in occasione dei campionati assoluti indoor open Unipol da venerdì 28 a domenica 30 marzo. La storica piscina di Corso Galileo Ferraris è diventata negli anni “la casa” degli assoluti invernali dei tuffi e sede delle principali manifestazioni nazionali ed internazionali delle discipline acquatiche; ultima in ambito temporale l’edizione 2024 dell’Otto Nazioni Youth che si è svolta nel marzo scorso.

A fare gli onori di casa, come ogni anno, ci sarà il Presidente della FIN Piemonte Gianluca Albonico. Nella giornata d’apertura, venerdì pomeriggio, in occasione delle finali è previsto l'intervento della vice presidente federale Tania Cagnotto, etoile dei tuffi italiani, europei e mondiali. E' attesa la partecipazione alla manifestazione anche del presidente del CONI Piemonte Stefano Fabio Mossino, dell’assessore allo sport del comune di Torino Domenico Carretta e di altri rappresentanti delle istituzioni politiche e sociali territoriali.

Le gare maschili e femminili da uno e tre metri e della piattaforma prevedono eliminatorie e finali con otto italiani ed eventuali stranieri, le gare saranno valide come test di valutazione e qualificazione/convocazione per i prossimi campionati europei di specialità, programmati dal 22 al 28 maggio ad Antalya, in Turchia e campionati del mondo, che si volgeranno a Singapore dal 26 luglio al 3 agosto.

In gara i grandi nomi del Piemonte: sui trampolini Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercitio/Blu 2006) e Matilde Borrello (Blu 2006) che alla Coppa Los Angeles di Trieste, anche questo appuntamento valido per la qualificazione/convocazione per i prossimi campionati europei e mondiali, concludeva le gare con la doppietta d’oro.

Le finali verranno trasmesse in diretta su Ray Play e differita su Rai Sport (telecronaca di Nicola Sangiorgio e commento tecnico di Massimiliano Mazzucchi). Sono iscritti 60 atleti: 52 italiani e 8 stranieri; partecipano 16 società: Carlo Dibiasi, Bergamo Tuffi, Blu 2006 Torino, CS Esercito, Canottieri Milano, CC Aniene, Fiamme Gialle Nuoto, Fondazione M. Bentegodi, GS Marina Militare, MR Sport F.lli Marconi, GS VV F Fiamme Rosse, Trieste Tuffi Edera 1904, US Triestina Nuoto, Bolzano Nuoto, CS Carabinieri, AQA Cosenza. Le altre nazioni rappresentate sono Finlandia, Svezia e Svizzera. Giovedì 27 marzo, alle 18:30, la riunione tecnica.

PROGRAMMA GARE

Venerdì 28 marzo

10:00 Eliminatorie

trampolino 1 metro M (6 tuffi)

trampolino 3 metri F (5 tuffi)

piattaforma M (6 tuffi)

16:30 Finali – Diretta Rai Play e Rai Sport HD

trampolino 1 metro M (6 tuffi)

trampolino 3 metri F (5 tuffi)

piattaforma M (6 tuffi)

Sabato 29 marzo

10:00 Eliminatorie

trampolino 1 metro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri M (6 tuffi)

piattaforma F (5 tuffi)

16:30 Finali - Diretta Rai Play e differita Rai Sport HD

trampolino 1 metro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri M (6 tuffi)

piattaforma F (5 tuffi)

Domenica 30 marzo

10:00 Eliminatorie

piattaforma sincro M/F (6/5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro M (6 tuffi)

11:30 Finali - Diretta Rai Play e differita Rai Sport HD

piattaforma sincro M/F (6/5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro M (6 tuffi)