Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba 2025: ufficialmente aperte le iscrizioni

L'attesa è finita e le iscrizioni sono ufficialmente aperte.

Domenica 26 ottobre ritorna la l'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (giunta alla sedicesima edizione): la Grande Maratona delle Langhe non è solo un semplice appuntamento sportivo, ma un viaggio tra le colline patrimonio dell’umanità, un’immersione nei colori autunnali delle vigne e nei sapori autentici di una terra magica.

Percorsi unici e panorami mozzafiato.

Scegli la tua sfida: la 42 km, per i veri maratoneti, la 21 km, per chi cerca emozione e adrenalina, o la staffetta 42 km, per vivere l’avventura in squadra. Ogni passo sarà un tributo alla bellezza delle Langhe, tra filari di viti, strade bianche e borghi storici. Anche due piacevolissime camminate completeranno l'offerta.



Più di una gara, un’esperienza da ricordare.

Non solo corsa: l’Ecomaratona è una festa che unisce sport di alto livello, viaggio e turismo, enogastronomia e tradizione. E ti aspetta, tra le vendemmie del Barbaresco e il gusto inconfondibile del Tartufo Bianco d’Alba proprio nel periodo migliore della sua rinomata Fiera Internazionale, e insieme al calore di una comunità pronta a farti sentire a casa.

Posti limitati

Ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e molti anche dall'estero si danno appuntamento per questa incredibile avventura che a ogni edizione non smette di sorprendere.

Possibile iscriversi ora, a quote agevolate: tutti i servizi delle precedenti edizioni sono confermati.