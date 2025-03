Il braidese Elia Brizio si fa strada nel circuito mondiale dello sci di velocità

Il braidese Elia Brizio prosegue il suo cammino nel circuito mondiale dello Speed Skiing, lo sci di velocità.

Nelle gare FIS e in quelle per il titolo mondiale della categoria S2 Juniores a Vars, in Francia, l’atleta del Cuneo Ski Team si è ben comportato, ottenendo un sesto posto con la velocità di 166,58 km orari nella competizione che ha assegnato il titolo iridato.

La gara valida per il titolo mondiale degli atleti che scendono con materiali (sci, tute, protezioni dorsali e caschi) omologati per le competizioni di Discesa è stata vinta dal francese Enzo Vita del Club des Sports de Risoul con la velocità di 169,69 km orari.

Sempre a Vars, Brizio ha partecipato a tre gare FIS, in cui si è piazzato settimo, decimo e sesto, mostrando di aver raggiunto un buon feeling con la pista in cui nel 2024 si era piazzato quarto nella gara iridata.