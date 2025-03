Nuoto, Alberto Brumana nuovo preparatore atletico della ValleBelbo Sport

Un nuovo elemento andrà ad arricchire lo staff tecnico della ValleBelbo Sport. Novità di questi giorni l’inserimento in organico di Alberto Brumana. Già istruttore di nuoto negli anni scorsi con la ValleBelbo Sport e con l’AstiNuoto, quello di Alberto è un piacevole ritorno nella formazione arancio-nera: ora, si occuperà della preparazione atletica del gruppo dei “Categoria” per cui sarà assistente del tecnico di riferimento Pino Palumbo, e affiancherà il gruppo degli Esordienti B.

Alberto, appassionato di nuoto e di sport in generale, si è tolto tante soddisfazioni nella sua carriera da atleta. Nel corso delle sue numerose partecipazioni ai campionati italiani (sia assoluti, sia di categoria), ha conquistato medaglie individuali e in staffetta. Inoltre, ha vestito la maglia della nazionale italiana disputando diverse gare internazionali fino ad arrivare al bronzo europeo juniores nel nuoto di fondo e ad arricchire la sua bacheca con prestigiosi podi in eventi internazionali di nuoto di fondo.

Oltre all’esperienza a bordo vasca, ha lavorato per A.S.O. (società di organizzazione di eventi sportivi tra cui il Tour de France e la Dakar) in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.