Rugby, Campionato serie C: il Cuneo Pedona sconfitto dalla capolista Amatori Genova

L’ultima giornata della prima fase del Campionato di serie C di rugby ha visto di fronte il Cuneo Pedona e la capolista Amatori Genova, obbligata a vincere col bonus per mantenere il primo posto in vista del girone finale per la promozione in serie B.

I cuneesi di Malavolti-Orengo non sono riusciti a ribaltare il pronostico che li vedeva sconfitti, ma hanno dato vita a una prestazione gagliarda, tenendo il risultato in bilico fino alle battute finali.

Il Cuneo Pedona parte subito forte e si installa nella metà campo ligure, riuscendo a portarsi in vantaggio con Sommacal, al termine di una serie di percussioni dei giocatori del pacchetto di mischia. L’Amatori ribatte segnando una meta trasformata. La fase centrale del primo tempo mostra una prevalenza in attacco della squadra ligure, ma sono ancora i cuneesi a segnare, sfruttando i tre punti da calcio di punizione. L’Amatori Genova si riporta in avanti e segna ancora due volte prima della fine del tempo; la prima con un calcio di punizione giocato velocemente che trova impreparata la difesa biancoblu. La seconda meta è segnata allo scadere del primo tempo sfruttando un calcio di liberazione impreciso del Cuneo Pedona.La prima frazione si chiude 21-10 per gli ospiti.

All’inizio del secondo tempo sembrerebbe che l’Amatori possa dilagare; segna la quarta meta, e il divario arriva ai 15 punti. Il Cuneo peraltro non cede con la testa e si dimostra fiducioso nel suo piano di gioco. La pressione difensiva frutta errori da parte dell’Amatori, e i biancoblu sondano la consistenza difensiva dei trequarti ospiti che mostra una chiusura imperfetta in un paio di occasioni sul lato sinistro. Il Cuneo riesce a segnare ben tre mete .Prima con Luciano che sfrutta tutta la sua potenza nell’impatto, poi con Perda, infine con una meta di punizione che l’arbitro concede per un fallo di antigioco volontario a ridosso della linea di meta. Il Cuneo si trova inopinatamente a condurre 29 a 26 a quindici minuti dal termine, ma non riesce a trovare il modo di conservare il vantaggio: passaggio in avanti sulla rimessa in gioco e mischia concessa all’Amatori che con qualche fase di gioco in attacco segna subito riportandosi avanti. Il Cuneo prima del termine subisce ancora due mete, l’ultima nel recupero, intervallate da un periodo di permanenza in attacco vanificato dalla difesa ligure. Termina 45 a 29. L’amatori Genova ha meritato la vittoria, ha messo in mostra un gioco dinamico con mediano di mischia e centri tra i migliori in campo. Il Cuneo ha mostrato una mischia in crescita nel gioco aperto rispetto alle ultime prestazioni , con terze linee e tallonatore dinamici; ha risentito della mancanza di peso in seconda linea, e ha sofferto di qualche episodio negativo dovuto all’inesperienza. Le variazioni al piede hanno fruttato qualche azione che ha reso meno prevedibile il gioco in attacco. La rimessa laterale ha mostrato alti e bassi, ma in touch sarebbe stato utile contendere, vista la qualità non perfetta dei lancio avversario.

Il Cuneo Pedona termina al terzo posto la stagione regolare, ed è atteso dagli incontri per la classifica dal quinto all’ottavo posto. L’avversario del primo turno sarà quasi certamente Volvera , piazzatosi al quarto posto nell’altro girone.

FORMAZIONE:

Luciano, Minuzzo, Parola, Tassi, Salvagno, Perda, Rolando, Sommacal, Martini, Sciaccaluga, Rottondo, Verra, Tallone, Borgogno, Falco. All. Malavolti - Orengo A disposizione: De Simone, Olivero, Matteo, Pattaro, Brignone, Orcellet, Roagna.

Man of the match: Sommacal