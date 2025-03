Il cuneese Giorgio Pellegrino è campione regionale nel Fioretto Maschile

Sabato 22 e domenica 23 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di via Vigone a Cavour si è svolto il Campionato Regionale GPG e Assoluti di Fioretto e Sciabola, insieme alla selezione regionale del Trofeo CONI.



Gli atleti del Circolo Schermistico di Cuneo hanno brillato durante la competizione, conquistando risultati di grande rilievo. Nel Fioretto Maschile Assoluti, Giorgio Pellegrino si è laureato campione regionale, conquistando il primo posto. Anche Luca Giamello e Lorenzo Marchiaro si sono distinti, posizionandosi rispettivamente all'undicesimo e ventitreesimo posto. Nel Fioretto Femminile Assoluti, Marta Botta ha ottenuto un prestigioso settimo posto, dimostrando notevole determinazione.



Tra le giovani promesse, Sara Rocchia si è assicurata un’eccellente medaglia d'argento nella categoria GPG Allieve. Nella categoria GPG Giovanissime, Sofia Armando ha raggiunto il terzo posto con una brillante performance. Infine, nella categoria GPG Giovanissimi, Carlo Rosso ha condiviso il podio con un meritatissimo terzo posto, mentre Giacomo Giaccone ha ottenuto un’incoraggiante settima posizione.



Da ricordare le prestazioni di Enrico Lauria, ex atleta del Circolo Schermistico di Cuneo ora in forza al C.S. Ancona. Nonostante una stagione difficile, Enrico ha mostrato grande tenacia riuscendo a qualificarsi per il Campionato Italiano Assoluto individuale. Inoltre, gareggerà nel prestigioso Campionato Italiano A1 nella competizione a squadre, dimostrando il suo continuo impegno e talento nella scherma.



“Desidero ringraziare calorosamente tutti gli atleti, i tecnici e gli organizzatori per il loro prezioso contributo - commenta il presidente del Circolo Schermistico di Cuneo, Beppe Lauria -. Questi straordinari risultati sono una testimonianza del talento e del lavoro svolto, e rappresentano un’ulteriore spinta per continuare a crescere e portare avanti i valori della scherma”.