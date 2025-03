Vittoria storica del Piobesi Calcio: conquistata la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta per squadre di seconda e terza categoria [FOTO]

Il Piobesi Calcio ha vinto ieri sera allo stadio “P.Gasco” di Mondovì, la finale provinciale di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta per squadre di seconda e terza categoria, riscrivendo la propria storia.

In una partita combattuta ed emozionante, contro una squadra di categoria superiore, lo Sporting Savigliano, i gialloverdi del Piobesi non hanno mollato un centimetro, lottando fino alla fine, nonostante l’espulsione di un giocatore al 15’ del secondo tempo. E proprio allo scadere della ripresa un gran gol di Omar Sacco ha ristabilito la parità, dopo che i saviglianesi erano passati in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco con una marcatura di Pietro Ponzi.

I supplementari non cambiano il risultato e la lotteria dei rigori premia il Piobesi grazie alle parate del portiere Riccardo Fantino già protagonista di numerosi interventi decisivi durante l’incontro e vero eroe della serata.

I ragazzi di coach Massimiliano Gallo possono così festeggiare una vittoria straordinaria, di un gruppo coeso e seguito nell’occasione da un pubblico caldo e partecipe, fra cui era presente il consigliere regionale Daniele Sobrero, che ha commentato sui social: “Serata indimenticabile per il Piobesi con la conquista della Coppa Piemonte al termine di una finale emozionante. Grande il portiere, autore di due e più straordinarie parate che hanno consegnato alla squadra il titolo tanto atteso. Al fischio finale, è esplosa la gioia dei giocatori, dello staff tecnico e dei tifosi, che hanno celebrato un successo destinato a rimanere nella storia del club. Una vittoria che premia il lavoro e la determinazione di un gruppo straordinario, capace di superare ogni ostacolo e coronare il proprio sogno. Complimenti al Piobesi Calcio, Campione di Coppa Piemonte”.

Entusiasta il commento del vicepresidente Marco Torta: “Per noi è stato un onore partecipare ad una competizione come la Coppa Piemonte, che all’inizio non era neppure fra i nostri obiettivi, ma che durante la stagione abbiamo capito essere utile ai giocatori per tenere alta la tensione e misurarsi con squadre di livello superiore. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa manifestazione e ovviamente tutti i giocatori, i tecnici e lo staff, la dirigenza, il direttore sportivo Piero Cornero e i tanti tifosi che anche ieri sera hanno seguito e incoraggiato la squadra nei momenti difficili. Un grazie a tutti e complimenti ai nostri ragazzi davvero straordinari a vincere contro avversari che si sono dimostrati molto forti”.

Il finale di stagione per il Piobesi è ancora da scrivere. Nelle prossime settimane dovrà affrontare le vincitrici dei tornei degli altri territori di Piemonte e Valle D'Aosta per ambire alla Coppa delle Coppe, mentre in campionato continua l’inseguimento al Cortemilia, che comanda la classifica del girone A con 7 punti di vantaggio. La zona Play off è però quasi al sicuro a 4 gare dal termine, con 6 punti da difendere sulla quintultima in classifica e dunque con la possibilità di lottare per l’ammissione in seconda categoria, già sfiorata la scorsa stagione.