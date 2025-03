Volley maschile Serie C, il VBC Mondovì' riceve il Chieri. Bovolo: "Dai ragazzi mi aspetto un’ altra prova di sostanza"

Nella ventunesima giornata - ottava del girone di ritorno del campionato di Serie C il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ospiterà sabato alle ore 20.30 al PalaItis il Chieri allenato da Sergio Ravera.

In classifica generale, dopo venti giornate, i monregalesi, che arrivano dall’ importantissimo e soffertissimo successo per 3-2 ottenuto in casa del Lasalliano Torino secondo, sono sempre in vetta con 54 punti, a +7 proprio sul Lasalliano Torino ed a + 8 sull’ Acqui terzo. I chieresi, invece, arrivano dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro il Cuneo nono ed occupano una più che tranquilla settima posizione in compagnia dell’ Asti, con 10 vittorie e 10 sconfitte.

“Abbiamo fatto parecchio – afferma coach Massimo Bovolo –, ma non abbiamo ancora fatto nulla. In queste ultime sei giornate conta soltanto il risultato e conquistare il più velocemente possibile i 12 punti che ancora ci mancano. Questo campionato ha dimostrato che se non sei preparato mentalmente e fisicamente rischi di perdere punti contro qualsiasi avversario. Sabato contro il Chieri dobbiamo evitare qualsiasi calo di tensione e qualsiasi pausa, giocando sempre con grande umiltà ed attenzione, focalizzando i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara. Dai ragazzi mi aspetto un’ altra prova di sostanza, che possa ulteriormente confermare le buone prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato: anche se sappiamo bene che non ci sarà assolutamente nulla di scontato, il nostro obbiettivo è quello di sfruttare al meglio il fattore campo e di conquistare l’ intera posta in palio per continuare a mantenere inalterato il nostro vantaggio sulle più dirette inseguitrici Lasalliano Torino ed Acqui .”