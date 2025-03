Il Barolo trionfa ad Harvard: successo straordinario per la prima masterclass italiana nella prestigiosa Università Cambridge

Un momento storico per il vino italiano negli Stati Uniti si è celebrato oggi alla Boylston Hall di Harvard, dove per la prima volta una masterclass dedicata al Barolo ha conquistato l'attenzione di docenti e studenti della prestigiosa Università americana. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha segnato un traguardo senza precedenti nella promozione dell'eccellenza del vino italiano nel mondo accademico statunitense.

La masterclass, frutto della collaborazione tra l'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e la Harvard Wine Society, ha visto protagonisti il Presidente del Consorzio e Cavaliere Sergio Germano insieme al Maestro Peter Salerno della Delegazione newyorkese dei Cavalieri.

I partecipanti sono stati guidati in un viaggio sensoriale unico attraverso quattro eccezionali Barolo DOCG con Menzione Geografica Aggiuntiva Comunale dell'annata 2021, appena immessa sul mercato. La degustazione ha entusiasmato la platea, composta da giovani talenti destinati a diventare i futuri leader nel mondo degli affari e della finanza internazionale. Durante l'evento è stata evidenziata l'unicità del territorio piemontese delle Langhe, patrimonio UNESCO, e l'importanza del ruolo svolto dall'Ordine dei Cavalieri e dal Consorzio nella salvaguardia e promozione di questo patrimonio culturale italiano.

Peter Salerno, Maestro della Delegazione di New York, ha commentato: "E’ stata un'esperienza straordinaria che ha superato ogni nostra aspettativa. L'entusiasmo e la curiosità mostrati dagli studenti confermano quanto il vino italiano, e in particolare il Barolo, stia conquistando le nuove generazioni americane. Come Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare ponti culturali attraverso le eccellenze del nostro territorio. Oggi, nella prestigiosa Boylston Hall, abbiamo assistito a un momento storico: il Barolo non è stato semplicemente degustato, ma è diventato ambasciatore del Piemonte in uno dei templi della cultura mondiale. Questi brillanti studenti di Harvard, futuri leader nel mondo degli affari e della finanza, potranno diventare straordinari promotori del nostro vino nei più importanti contesti internazionali.”

Il Presidente del Consorzio Sergio Germano ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti un passo fondamentale nella strategia di espansione del Barolo, fiore all'occhiello del vino italiano dal Piemonte, nel mercato americano. L'interesse mostrato dagli studenti e dai docenti di Harvard evidenzia il crescente riconoscimento del valore culturale e gastronomico italiano, con particolare attenzione alle tradizioni piemontesi negli Stati Uniti, mercato che assorbe già il 19% dell'export di Barolo.

La masterclass di Harvard potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nelle relazioni tra le eccellenze del vino italiano e il mondo accademico americano, aprendo la strada a future collaborazioni con altre prestigiose istituzioni statunitensi: “Questa Masterclass sottolinea ancora una volta l’importante lavoro che l’Ordine dei Cavalieri e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani stanno svolgendo per la promozione delle nostre eccellenze all’estero. Un traguardo importante non solo per il nostro territorio e per i nostri vini, ma a livello Nazionale per tutta la produzione vinicola di cui, in questa occasione, ci siamo fatti orgogliosi ambasciatori con il Re dei Vini piemontesi primo nelle aule della stimata Università americana” dice il Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri Tomaso Zanoletti.