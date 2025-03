A Cortemilia lezioni di educazione stradale con la Polizia Locale dell'Alta Langa

Nel mese di Febbraio la Polizia Locale dell'Alta Langa coordinata dal Comandante Davide Detoma ha tenuto in collaborazione con i Lions Club di Cortemilia e Valli , lezioni di educazione stradale presso l'oratorio di Cortemilia.

Il Vice Commissario Elio Chiappa e l'Ispettore Alberto Roattino hanno istruito e sensibilizzato i giovanissimi sulle “regole” da rispettare in strada, come pedoni, ciclisti, conducenti di ciclomotori, monopattini o passeggeri a bordo di veicoli.

Durante le lezioni in oratorio, sono state illustrate e commentate , con l’ausilio di “ slides e video interattivi”, le regole del Codice della Strada; nello specifico sono state analizzate la segnaletica stradale verticale e orizzontale, la strada con le sue caratteristiche, i marciapiedi, gli attraversamenti/passaggi pedonali, le caratteristiche tecniche del velocipede e del ciclomotore, il casco e gli idonei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza - seggiolini) adeguati al trasporto dei bambini sui veicoli;

Il percorso di educazione stradale ha assunto un’occasione istruttiva fondamentale; attraverso video animati, interazione con quesiti e simulazioni, i bambini sono stati invitati ad individuare i comportamenti idonei ad aumentare la sicurezza stradale e a condividere l’esperienza formativa con i propri genitori.

L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare le giovani generazioni all'adozione di comportamenti rispettosi della legalità in strada; la “sicurezza stradale”, la prevenzione dei rischi e più in generale la promozione dei valori di socialità e correttezza, sono punti fondamentali che devono rimanere ben saldi nell’istruzione didattica dei nostri figli.

Da oggi la “Polizia Locale” è diventata “amica” dei bambini, pronta ad aiutarli in qualsiasi situazione di difficoltà. Favorire ed incentivare, fin da piccoli, la conoscenza e il rispetto delle “regole” fondamentali per circolare correttamente in strada contribuisce a creare pedoni, ciclisti, e conducenti più diligenti, coscienti dei rischi e delle insidie.

Alla serata in rappresentanza dei Lyons era presente il presidente Franco Leoncini, il Cerimoniere Dott.ssa Carla Bue e il Segretario Emanuela Canonica.

Al termine dell’evento, grazie al Lions Club di Cortemilia e Valli, sono stati donati dei simpatici gadget (lucchetti per la bicicletta e portachiavi), a tutti i partecipanti.

Gli incontri di educazione stradale verranno replicati anche in altre realtà e nelle scuole dei 38 Comuni appartenenti all'Unione Montana Alta Langa.