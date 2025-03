“È ora di muoversi”: l’ASL CN2 e il Comune di Cherasco unite per la giornata mondiale dell’attività fisica

“È ora di muoversi” è il claim dell’edizione 2025 della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, che ricorre il 6 aprile. Un messaggio che vuole sottolineare l’importanza di essere attivi nella vita di tutti i giorni, perché ogni passo conta, ogni movimento conta, ogni minuto conta… L’attività fisica apporta benefici significativi alla salute fisica e mentale delle persone ed è, inoltre, preziosa per l’ambiente in cui viviamo.

L’ASL CN2 celebrerà quest’anno la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica il 3 aprile 2025 a Cherasco, attraverso un’attività di cammino organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria e dal Comune di Cherasco.

La camminata guidata avrà una durata di circa 60 minuti e sarà preceduta e seguita, per chi lo desidera, dalla rilevazione di parametri fisiologici riguardanti la propria salute. Medici e infermieri dell’ASL CN2 saranno infatti disponibili per la misurazione di pressione arteriosa e glicemia, sull’Ambulatorio Mobile messo a disposizione dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Il ritrovo è alle ore 9.30 presso la Piazza del Comune di Cherasco in Via Vittorio Veneto. Sono consigliate calzature adatte all’attività.

Per ulteriori informazioni: epidemiologia@aslcn2.it – 0173.316.621

La giornata dedicata all’attività fisica è inserita nel contesto del progetto “Salute in Piazza”, una serie di incontri con i cittadini, direttamente nei mercati locali dei Comuni del territorio, realizzati con l’intento di rendere i servizi sanitari ancora più vicini e comprensibili a tutti (https://www.aslcn2.it/salute-in-piazza/). Dopo l’appuntamento del 1° aprile a Sommariva Bosco e del 3 aprile a Cherasco, “Salute in Piazza” farà tappa a Govone e Ceresole d’Alba, rispettivamente il 9 e il 10 aprile.

Per approfondimenti su come i Piemontesi approcciano l’attività fisica e sulle attività della giornata in tutta la Regione, è possibile visitare la pagina focus sul sito web della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/giornata-mondiale-dellattivita-fisica