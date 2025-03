Il Teatro Sociale di Alba gremito per il Sacred Concert di Duke Ellington

Una serata memorabile quella di sabato 15 marzo scorso al Teatro Sociale Busca di Alba, Sala Morolin, che ha visto un pubblico entusiasta e partecipe accogliere con calore il Sacred Concert di Duke Ellington.

L'evento, organizzato dall'Associazione San Giovanni in collaborazione con Associazione Alba Jazz, Associazione Alec, Associazione Turismo in Langa, LudoInc, Spazio DOM e con il patrocinio del Comune di Alba e della Parrocchia di San Giovanni, ha registrato il tutto esaurito, confermando il grande interesse del pubblico per il jazz e per le sue declinazioni più raffinate.

La FFM Big Band, diretta dal maestro Sergio Chiricosta, ha saputo regalare un'interpretazione magistrale, affiancata dall'Ensemble del Giglio sotto la direzione del maestro Livio Cavallo. La voce solista di Chiara Rosso ha incantato la platea, dando vita a un concerto di straordinaria intensità emotiva.

Il Sacred Concert, una delle opere più affascinanti di Duke Ellington, è stato riproposto nella versione rielaborata nel 1993 da Høybye e Pedersen, che ha arricchito l’opera originale con nuove armonie corali e orchestrali. La performance ha saputo trasmettere l'energia e la spiritualità del capolavoro di Ellington, emozionando profondamente il pubblico presente. Citando il celebre personaggio letterario Novecento di Alessandro Baricco: "Quando non sai cos’è, allora è jazz!", la serata ha confermato come questa musica sappia abbattere confini e toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Il successo dell’iniziativa conferma il ruolo centrale di Alba nella promozione della cultura musicale di qualità e l’importanza di collaborazioni tra enti e associazioni per la realizzazione di eventi di grande valore artistico.

“Visioni D’Arte – San Giovanni in 3D”

Questa è solo la prima di tante iniziative che l'Associazione San Giovanni proporrà durante l'anno, in un’ottica di tessere collaborazioni che la possano portare anche fuori dallo Spazio San Giovanni e da Piazza Pertinace.

Tra le ultime proposte attive, l'Associazione San Giovanni sta portando avanti con orgoglio il progetto “Visioni D’Arte – San Giovanni in 3D”, che è stato possibile grazie al contributo a valere sul PNRR Bando TOCC per il supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale e al contributo della Fondazione CRC per la valorizzazione.

L’esperienza 3D è ora disponibile e prenotabile per il pubblico: “Visioni D’Arte – San Giovanni in 3D” è una visita guidata virtuale immersiva, nata dall’idea dell’Associazione San Giovanni di rendere la scoperta delle opere di arte sacra presenti nella chiesa di San Giovanni Battista ad Alba fruibile a tutti, anche in modo dislocato, replicabile e soprattutto immersivo ed emozionale grazie al 3D.

La visita virtuale della chiesa è completata da una panoramica storica ed espositiva sui “Maggiori Pittori Rinascimentali” piemontesi, operanti nello stesso periodo del Macrino, come Gandolfino da Roreto e Gaudenzio Ferrari.

Per informazioni e prenotazioni www.sangiovannialba.it