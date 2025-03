Incontri con autore in biblioteca a Busca: Mauro Pescio presenta “Io ero il Milanese”

Dopo Beatrice Salvioni che ha incantato il pubblico a fine febbraio, un altro scrittore d’eccezione sarà ospite degli Incontri con l’autore in Biblioteca, a cura della Biblioteca civica di Busca e Assessorato alla Cultura.

Venerdì 11 aprile alle ore 21 allo Spazio Incontri Porta Santa Maria di Busca, interverrà Mauro Pescio, autore e podcaster italiano, a parlare del suo libro “Io ero il Milanese” (Mondadori, 2023).

Il libro racconta la storia, intensa e profondamente umana, di Lorenzo S., un uomo che, dopo una vita di tante scelte sbagliate, è riuscito a rinascere. Sulla sua storia è stato realizzato un seguitissimo podcast di RaiPlay, poi un libro e ancora uno spettacolo teatrale.

"Siamo lieti di accogliere Mauro Pescio– dice l’assessore alla Cultura, Lucia Rosso– per un incontro che offrirà alla comunità un’importante occasione di riflessione. Nel suo libro, Pescio non solo racconta una straordinaria parabola esistenziale, ma mette in luce il valore e il potere trasformativo del confronto e della parola."

Ingresso gratuito su prenotazione: 0171.948621,

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.busca.cn.it

Mauro Pescio

Mauro Pescio è un attore, autore e podcaster italiano. Dopo essersi diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, ha lavorato per dieci anni in una compagnia teatrale a Roma. Dal 2013 scrive per Radio24, Radio2, Radio3, Audible, Chora e Raiplaysound. Il suo libro Io ero il Milanese (Mondadori, 2023) racconta la storia di Lorenzo S., un uomo che, dopo una vita segnata dal crimine e dal carcere, è riuscito a cambiare grazie alla giustizia riparativa.