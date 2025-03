L’Urologia di Savigliano al congresso europeo di Madrid

Per il secondo anno consecutivo la Struttura complessa Urologia del SS. Annunziata di Savigliano porta il suo contributo ai lavori del 40^ Congresso Europeo di Urologia svoltosi a Madrid dal 21 al 24 marzo.

Le urologhe Maria Teresa Filocamo e Beatrice Carbonaro hanno presentato un abstract di urologia funzionale sull’impatto dell’ipocontrattilità dello strato muscolare della parete della vescica sugli esiti degli interventi di parziale rimozione della prostata (TURP) per la disostruzione prostatica nei pazienti portatori di catetere vescicale.

Lo studio osservazionale ha coinvolto 156 pazienti nell’arco di 8 anni, in cui tutti i candidati a TURP, portatori di catetere vescicale sono stati preventivamente studiati urodinamicamente per verificare la presenza o meno di ipocontrattilità vescicale e il suo ruolo sul risultato finale dell’intervento.

Storicamente l’Urologia di Savigliano vanta un servizio di Urodinamica che offre prestazioni di diagnostica a 360 gradi, per affrontare le valutazioni nelle situazioni più disparate, dai pazienti neurologici, alle condizioni uroginecologiche, nei pazienti di sesso maschile affetti da ipertrofia prostatica fino ai pazienti pediatrici in cui si eseguono valutazioni urodinamiche non invasive.