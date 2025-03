Nuovo asilo nido a Costigliole Saluzzo: al via i lavori per una struttura moderna e accessibile

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di Costigliole Saluzzo, situato nell’area di via Divisione Cuneense, lungo la Circonvallazione, con accesso da corso Piemonte.

La nuova struttura, attualmente in fase di realizzazione, ospiterà bambini da zero a tre anni e sarà dotata di un’ampia area verde esterna e di un parcheggio. L’edificio, sviluppato su un unico piano, sarà completamente privo di barriere architettoniche per garantire la massima accessibilità.

“Il progetto – spiega il sindaco Fabrizio Nasi - prevede una sezione dedicata esclusivamente ai lattanti, composta da un’area soggiorno, una zona riposo, un piccolo ingresso con accettazione e servizi igienici. Per i divezzi sono previste due sezioni, ciascuna con una zona riposo, servizi igienici e un’area soggiorno comune. A dividere le due sezioni dai lattanti ci sarà un atrio con una bussola di disimpegno. Inoltre, il complesso comprenderà una cucina comune, una sala polifunzionale, spogliatoi e servizi igienici per il personale, oltre a un piccolo ambulatorio pediatrico”.

La struttura potrà accogliere circa 50 bambini, di cui una decina di lattanti e 40 divezzi suddivisi in due sezioni da 20 posti. L’asilo nido, dal costo complessivo di circa 1 milione di euro, è finanziato grazie ai fondi statali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

"Nel progetto è stata dedicata grande attenzione alla funzionalità e all’accoglienza dei piccoli ospiti – afferma il sindaco Nasi –. Sarà una struttura moderna e accessibile, con ambienti studiati per rispondere alle esigenze educative e di cura dei bambini. Inoltre, la vicinanza con la Fabbrica dei Suoni, situata presso Cascina Sordello, offre nuove opportunità didattiche e ludico-musicali per i più piccoli".

Il vicesindaco Nicola Carrino sottolinea l’importanza dell’opera per Costigliole Saluzzo: "Prosegue il nostro impegno per migliorare ed ampliare i servizi alle famiglie. Questo asilo nido rappresenta un investimento significativo per il futuro di Costigliole Saluzzo ed è un esempio concreto dell’utilizzo efficace dei fondi Pnrr a sostegno della crescita del territorio".

Nell’area circostante al nuovo asilo nido sono previsti altri interventi strategici, tra cui la realizzazione di una caserma per l’Arma dei Carabinieri e una nuova casa di riposo, a conferma della volontà dell’amministrazione di potenziare i servizi essenziali per la cittadinanza.