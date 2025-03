Rittana in lutto per Italo Goletto, noto commerciante di legname

Rittana in lutto per Italo Goletto, scomparso oggi all'ospedale Carle di Confreria a 66 anni.



Italo viveva e lavorava a Rittana in valle Stura, dove era molto conosciuto e stimato. Al suo fianco da molti anni c'era la moglie Laura che lo ha sempre sostenuto nell'attività di operatore forestale e commerciante di legname.



Insieme hanno dato vita alla loro famiglia con la nascita dei figli Luca e Chiara. Luca lo ha seguito nell'attività di famiglia fino a sostituirlo interamente negli ultimi tempi.



Insieme alla moglie Laura, i figli Chiara e Luca con Katia lascia anche gli adorati nipoti Samuel, Nicole, Ginevra e Gabriel.

Profondo cordoglio dal sindaco Giacomo Doglio che lo ricorda: "Una figura molto importante per il paese e un riferimento che verrà a mancare a tutti. Una persona sempre disponibile per tutte le necessità della nostra piccola comunità. A nome di tutta l'Amministrazione comunale voglio esprimere la più affettuosa vicinanza a tutti i suoi famigliari".



Nella chiesa parrocchiale di Rittana questa sera, venerdì 28 marzo, alle 20 sarà recitato il Santo Rosario in suo suffragio e domani alle 15 saranno celebrati i funerali.