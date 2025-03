“Vein Week”: a Mondovì la settimana per la prevenzione delle malattie venose

Una settimana di corsi, convegni e ambulatori aperti a Mondovì, promossi dalla Chirurgia Generale del Regina Montis Regalis in occasione della Giornata mondiale della salute del 7 aprile, centrati sulla prevenzione delle malattie venose e linfatiche, con l’obiettivo di formare gli operatori ed informare i cittadini sul tema.

Spiega il chirurgo vascolare Carlo Rivellini che ha organizzato gli eventi: “La malattia venosa cronica è molto diffusa nella popolazione (il 50% di quella femminile) e abbraccia uno spettro di presentazione clinica molto ampio correlato allo stadio e alla gravità della stessa. Negli stadi più avanzati si presenta con alterazioni cutanee molto gravi fino all’ulcerazione, che spesso interessa pazienti con altre importanti patologie (come l’obesità), quindi difficili da trattare con una pessima qualità di vita”.

Mondovì è diventato un centro cruciale nella gestione dei pazienti in quanto è centro di riferimento nazionale per il trattamento della patologia venosa con tecniche mininvasive, in particolare il laser endovenoso. Con un’attività vulnologica importante tratta routinariamente pazienti complessi.

Il calendario delle iniziative

Nel dettaglio lunedi 7 aprile è previsto presso l’ospedale di Mondovì un ambulatorio flebologico ad accesso diretto con orario 8-13.

E’ inoltre in programma l’8 e il 9 aprile un corso di chirurgia flebologica mininvasiva, tecniche ablative termiche, chimiche e ibride presso il blocco operatorio degli ospedali di Mondovì e Ceva (dalle ore 8 alle 14) cui seguiranno, dalle ore 14, eventi aperti ai cittadini: a Mondovì l’8 aprile la “VEIN WALK”: passeggiata di gruppo con gli operatori sanitari per riattivare la pompa muscolare sull’anello del rocchetto intorno all’Ospedale di Mondovì (5 km di relax aperto anche alla

popolazione); il giorno successivo mercoledi 9, presso l’Ospedale di Ceva: un “porte aperte” per consentire agli utenti di incontrare gli operatori per capire come è organizzato un moderno percorso di cura della patologia venosa e linfatica e avere indicazioni su prevenzione e cura.

Giovedi 10 aprile è in calendario un accesso diretto presso l’ambulatorio vulnologico dell’ospedale di Mondovì dalle 8.00 dalle 12.00 e presso gli ambulatori di Cuneo (in via Carlo Boggio 14) dalle 15.00 alle 18.00.

In conclusione, venerdi 11 aprile si svolgerà, a Mondovì (con orario 8-13.30) presso la sala Scimè messa gentilmente a disposizione dal Comune (che ha patrocinato l’evento), un convegno sul tema della prevenzione e della cura delle patologie venosa e linfatica, aperto ai professionisti sanitari, con focus sugli stadi più avanzati della malattia e le importanti difficoltà con cui devono confrontarsi sia i pazienti sia gli operatori sanitari.