Calcio Serie D: domenica derby Fossano-Saluzzo, turno di riposo per la capolista Bra

Fossano in azione al Pochissimo

Si gioca la 33ª giornata, domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Turno di riposo per la capolista Bra che seguirà con attenzione il risultato della NovaRomentin seconda (a-8), impegnata sul difficile campo del Ligorna.

Di grande importanza, soprattutto per i padroni di casa, il derby cuneese tra Fossano e Saluzzo, in programma al Pochissimo. Blues a caccia di vitali punti salvezza, granata in una situazione decisamente più tranquilla.

Sempre per quanto riguarda la zona playout occhio a Vogherese-Chieri.

Fischio d'inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Asti-Oltrepò: Rehmet Jusufoski di Mestre

Vogherese-Chieri: Simone Pandini di Bolzano

Borgaro-Vado: Vincenzo Oristanio di Perugia

Cairese-Gozzano: Andrea Copelli di Mantova

Varese-Lavagnese: Marco Menozzi di Treviso

Fossano-Saluzzo: Alessandro Femia di Locri

Imperia-Chisola: Daniele Piciucco di Campobasso

Ligorna-NovaRomentin: Francesco Battistini di Lanciano

Sanremese-Derthona: Luca Tuderti di Reggio Emilia

Riposa: Bra

CLASSIFICA: Bra 69, NovaRomenti 61, Varese 56, Vado 55, Ligorna 54, Gozzano 49, Lavagnese 48, Chisola 44, Saluzzo 42, Asti 38, Derthona 36, Sanremese 35, Imperia 34, Vogherese 32, Oltrep, Cairese 30, Fossano 26, Chieri, Borgaro 22