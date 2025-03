Lutto a Peveragno per la morte di Domenico Tosello, stimato falegname di 54 anni

E' morto a 54 anni Domenico Tosello, falegname e restauratore di mobili in legno molto stimato e apprezzato nel settore. Nel 2022 era stata riconosciuta la sua "eccellenza artigiana" da parte di Confartigianato.

Cordoglio nella comunità di Peveragno, dove l'uomo era conosciuto e benvoluto. Dolore anche da parte del sindaco Paolo Renaudi, profondamente colpito dalla notizia. "Un ragazzo gentile, era un bravissimo artigiano. Purtroppo era malato da tempo, è stato sfortunato. Avevamo quasi la stessa età e lo conoscevo bene. Sono davvero dispiaciutissimo", ha commentato.

L'uomo lascia il fratello e la sorella, oltre agli amici e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane.

I funerali saranno celebrati sabato 29 marzo 2025 alle ore 14:30 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria in Peveragno, con partenza dall’Hospice di Busca. Dopo la cerimonia religiosa, il corteo proseguirà per il Tempio Crematorio di Magliano Alpi.

Per chi desidera unirsi in preghiera, il Santo Rosario sarà recitato venerdì 28 marzo alle ore 20, sempre nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria. Inoltre, saranno celebrate due Sante Messe in suffragio: la Messa di Settima avrà luogo domenica 6 aprile alle ore 18:30, mentre la Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 27 aprile alla stessa ora.

La famiglia ha espresso il desiderio che, in luogo dei fiori, vengano compiute opere di bene come segno concreto di solidarietà e vicinanza.