A Saluzzo una mostra dedicata agli artisti del territorio

La Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo vuole invitare gli artisti del territorio a condividere una giornata nel segno del primissimo Premio Matteo Olivero, ideato da alcuni giovani saluzzesi, tra i quali Paolo Infossi e Roberto Giordana, protagonisti della maturazione e infine della trasformazione del premio nel 2018. L'idea di ritornare "in centro" con l'Arte, ma in uno spazio aperto e semplice come quello dell'Ala, è poi anche la suggestione lanciata da un consigliere della Fab dello scorso quinquennio, particolarmente legato all'arte, Arturo Demaria. L'Ala di Ferro si trasformerà così in un luogo da condividere e nel quale proporre la propria arte.

Queste sono le parole che nel gennaio scorso hanno aperto una call rivolta al territorio, ai suoi artisti, giovani e meno giovani, a coloro che amano l’arte e le sue forme. Nell’intento di aprire nuove occasioni di incontro e confronto, la Fab in gennaio ha pensato che Arte e Musica (con il progetto Saletta Aperta), fossero chiavi di dialogo e promozione, momenti per portare “nuove idee” nel centro di Saluzzo, in giornate di primavera ed estate.

La Fab è stata sollecitata lo scorso anno ad aprire iniziative artistiche rivolte al territorio e ha pensato di mettersi nuovamente in gioco attraverso azioni che guardassero a ciò che di buono è stato fatto, un momento di ri-partenza coniugato con le nuove forme gli artisti sapranno portare.

In attesa di Start Saluzzo, eccoci quindi con una giornata dedicata all'arte grazie alla presenza di 30 artisti che porteranno in special modo opere pittoriche e un cuore centrale, un piccolo spazio monografico, che proporrà un omaggio all’artigiano intarsiatore Silvio Bernardi - protagonista in passato del Premio Matteo Olivero attraverso i suoi quadri di legno intarsiato che riprendono scorci, panorami e persone nella loro quotidianità.

Come tutte le nuove idee sarà il tempo a dare indicazioni, suggerimenti, spunti. Al momento, le regole sono semplici, ripercorrono il percorso del fortunato MercAntico e porteranno ancora una domenica di vitalità nel centro saluzzese, spazio da vivere e amare, nelle belle domeniche di primavera.