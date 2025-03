In cielo o in bici al cospetto del Monviso con il Ballon Day

Esperienza outdoor con volo in mongolfiera la mattina del 5 Aprile (meteo permettendo) a cospetto del Monviso. Atterraggio e a seguire esperienza in bike su di un tracciato collinare alla scoperta del territorio e dei segnali del tempo con Enrico Costa esperto biker con diversi exploit estremi, Nadia Ferrara guida cicloturistica qualificata e Cristian Rendina meteorologo volontario della nostra associazione ed esperto biker.

Il decollo avverrà da Busca, Parco Museo dell’Ingenio o Castelletto di Busca con ritrovo dei partecipanti al volo briefing insieme al pilota e l'organizzazione alle 7:30. Il decollo alle ore 08:00 circa, durata volo approssimativa 1 ora e 30 minuti

Alle 09:30 partenza da luogo concordato a Busca per esperienza in bike con percorso collinare non impegnativo su strade secondarie, e brevi tratti su strade statali. Arrivo a Saluzzo. Si percorreranno circa 23 km, per una durata di quasi 3 ore

Il livello difficoltà previsto è intermedio. L'escursione è adatta anche a principianti e si può effettuare con gravel o mtb muscolare.

Costi parte Balloon: Volo in mongolfiera Euro 290 a persona su prenotazione max 10 persone

Costi parte Bike: Escursione gratuita con bike propria occorre prenotare. Affitto ebike: Euro 40. Rientro in treno linea Arenaways Saluzzo-Busca-Cuneo con bike: Euro 5