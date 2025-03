"La Notte dei Pupazzi": un evento magico per bambini e famiglie alla biblioteca civica di Ormea

In occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2025 di "Non è Mai Troppo Presto", la Biblioteca Civica di Ormea organizza un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: "La Notte dei Pupazzi", in programma sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.

Un’opportunità unica per far vivere ai propri peluche preferiti un’avventura indimenticabile tra gli scaffali della biblioteca. Sabato 5 aprile dalle 16:30 alle 17:30, i bambini potranno lasciare il proprio pupazzo del cuore e verrà organizzata una merenda. Domenica 6 aprile, alle ore 16:30, i bambini torneranno in Biblioteca per riprendere il loro pupazzo scoprendo le sorprese che la notte ha riservato. Verrà organizzato un laboratorio creativo in cui realizzeranno una cornice porta foto del loro peluche.

L’evento si ispira alla tradizione internazionale della "Stuffed Animals Sleepover", diffusa negli Stati Uniti e in Giappone (dove è nota come Nuigurumi Otomarikai), recentemente raccontata nell’albo illustrato "Una notte in biblioteca" (Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada, Kira Kira Edizioni, 2022).

Un’esperienza magica per tutti al piacere della lettura e della condivisione, e per credere nella magia dei libri e nell’immaginazione dei più piccoli.

La partecipazione gratuita previa prenotazione al 389 2559 984 (telefono o WhatsApp).

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici. L'attività specifica è assegnata all'Azione 7.1, per la quale l'ideazione, l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi sono a cura dell' Associazione Culturale L’IPPO - creAttivo.

Per ulteriori informazioni: lippocreattivo@yahoo.com - + 39 3892559948