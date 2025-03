Mitologia protagonista al Castello Reale di Racconigi

In occasione della #domenicalmuseo, il prossimo 6 aprile l'ingresso al Castello Reale di Racconigi sarà gratuito. Per cogliere questa opportunità, le guide dell'Ufficio Turistico hanno ideato una nuova chiave di lettura per conoscere meglio la preziosa residenza. Protagonista di questo appuntamento sarà la mitologia.

Decori ed arredi realizzati nel Castello tra la metà del '700 e la metà del secolo successivo richiamano l'arte e la letteratura antica. La scelta di un mito nella decorazione di una casa era sempre funzionale al racconto che il proprietario, per tramite di pittori e scultori, voleva fare di sé.

Così i Principi e le Principesse di Carignano vennero rivisti nei panni di Ercole e Diana e le sale volute da Carlo Alberto raccontano di divinità protettrici della natura e dell'arte, eroi dei poemi richiamano viaggi avventurosi o imprese eroiche, figure simboliche richiamano alle vittorie militari e alle virtù.

Ogni racconto è arricchito da splendidi decori che sono ripresi dalle case romane e ancora oggi stupiscono per bellezza, fantasia e colori splendenti. Per calarci nella bellezza e nel mito, l'appuntamento è per domenica 6 aprile alle ore 11:30 e 14:45. Il calendario dell'Ufficio Turistico di Racconigi proseguirà poi ad aprile con altri appuntamenti:

sabato 12 aprile, all'interno del “Fluire Festival” appuntamento con l'entomologo per capire meglio il mondo delle api grazie ad un laboratorio didattico – ore 15:00

domenica 20, doppio appuntamento: laboratoro per bambini “L'allegra officina delle uova” ore 11:00 e visita al Castello Reale ore 16.