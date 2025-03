Scoprire Cherasco è una passeggiata: sette walking tour alla scoperta della Città delle Paci

Tornano anche quest’anno i walking tour le passeggiate guidate alla scoperta di Cherasco e dei suoi tesori: sette appuntamenti dedicati a scorci pittoreschi, storia, monumenti e natura organizzati dall’ufficio turistico. Avranno come cadenza la terza domenica del mese a partire dal giorno di Pasqua il 20 aprile, saranno il pomeriggio con ritrovo presso l’ufficio turistico (via Vittorio Emanuele, 79) e dureranno circa un’ora e mezza. Sette euro è il costo del biglietto per la singola passeggiata, si prenotano e pagano sul sito www.visitlmr.it nella sezione esperienze dedicata ai walking tours di Cherasco; per i più curiosi, è disponibile un pacchetto da cinque date a trenta euro.

Ecco le date e gli argomenti: domenica 20 aprile “La Cherasco che non c'è più” è un tour alla scoperta degli edifici storici che per anni hanno contribuito a rendere vivo il patrimonio cheraschese e che oggi, per varie vicissitudini, il tempo ha cancellato. Li ritroveremo nella fantasia e nei ricordi, nelle memorie dei cittadini, nelle fotografie e nelle documentazioni storiche, nei nomi delle vie e nelle antiche insegne.

Domenica 18 maggio “I giardini da mangiare”: due angoli di natura nel cuore della città, l’Antico Orto dei Padri Somaschi e il Giardino dei Semplici, dove ortaggi, erbe aromatiche e fiori eduli si intrecciano in un'armonia di profumi e colori.

Domenica 15 giugno “Il Sentiero del Bacio”: alla scoperta della Cherasco romantica, si percorrerà l’itinerario nato come omaggio al celebre cioccolatino cheraschese, dal fresco Rio Crosio, alla piacevole balconata dei Bastioni e infine alle colorate vie del centro tra arte, storia… e baci!

Domenica 20 luglio “La caccia al tesoro della chiocciola”: il piacere della lentezza per la famiglia, un percorso ricco di enigmi, prove e scoperte sulle tracce della chiocciola di Cherasco. L’avventura insegna che, a volte, rallentare è il segreto per trovare il vero tesoro.

Domenica 17 agosto “Portoni e battacchi”: custodi silenziosi del passato e affascinanti simboli di artigianato e tradizione. Un’occasione per osservare il centro con occhi nuovi, cogliendo la bellezza nei particolari; ogni portone racconta una storia, ogni battacchio svela un frammento di vita della città.

Domenica 21 settembre “Sulle orme del Sebastiano Taricco”, un viaggio nel tempo tra arte e mistero. Seguendo le tracce del pittore e decoratore barocco, si esploreranno chiese, palazzi e luoghi che custodiscono i suoi capolavori, tra affreschi e dettagli ricchi di simbolismo.

Domenica 19 ottobre “SBAM: un percorso nella Pop Art”, colori vivaci e contrasti audaci arrivano a Palazzo Salmatoris: un viaggio tra creatività e cultura pop alla scoperta dell’arte che ha trasformato il quotidiano in opere straordinarie.

«Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno l’ufficio turistico ripropone le passeggiate guidate a tema – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi - Con gli Walking tours vogliamo creare un clima di interesse e curiosità che contribuisca a rafforzare l’immagine di Cherasco quale centro d’arte, cultura, storia e gastronomia».