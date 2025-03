Il mercato dell’arte ed italianismi nelle lingue europee

L’argomento della conferenza che l’Università della Terza Età di Cuneo propone agli Associati per lunedì 31 marzo 2025, alle ore 15,30, presso il cinema Monviso sarà: “Storia del mercato dell’arte: dalla borghesia olandese del ‘600 ai miliardari cinesi del 2000”.

Il relatore Domenico Olivero affronterà il tema della produzione artistica, che in questi ultimi due secoli ha subito una grande mutazione, grazie alla diffusione del mercato ed alla trasformazione dei contesti sociali.

Nel XVIII secolo si stabiliscono mercati dell’arte attivi in diverse città europee, mentre nascono nell”800, in Francia, le gallerie private e, con la rivoluzione industriale, un ruolo importante l’avrà la borghesia.

Domenico Olivero: artista poliedrico e disponibile a progetti creativi, per generare gioia, bellezza e riflessioni. Da oltre venticinque anni opera nel mondo dell’arte come produttore (pittura, disegno, scultura, performance), organizzatore di eventi (mostre, conferenze, laboratori) e promotore (conferenze, guida d’arte, storia e critica d’arte).

La sua produzione è visibile nella galleria d’arte, anche studio e laboratorio di produzione. Piccolo museo aperto e disponibile per incontrare l’artista e avere occasione di confronto e dialogo per sviluppare nuove idee, proposte e iniziative”.

Giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15,30, sempre al cinema Monviso, Paolo Silvestri parlerà di “Gli italianismi nelle lingue europee”.

Le lingue, come le culture, non hanno confini. Viaggiano, emigrano, senza bisogno di documenti né di lasciapassare, influenzandosi e arricchendosi mutuamente.

L’italiano ha lasciato in questo senso molte tracce, alcune prevedibili altre meno, alcune visibili altre occulte.

Un piccolo percorso storico per sondare la penetrazione della lingua di Dante nelle principali lingue europee, e non solo.

Paolo Silvestri: laureato in Storia della Lingua Italiana all’università di Torino, dal 1990 svolge la sua attività di insegnamento e di ricerca presso il Dipartimento di Italiano dell’Università di Siviglia, dove ha anche ottenuto il Dottorato Europeo.

I suoi interessi riguardano la storia della lingua, della grammatica e della lessicografia italiane, e la sua principale linea di ricerca, la storia degli strumenti per lo studio e l’insegnamento dell’italiano in Spagna, cui ha dedicato monografie e contributi su riviste ed in congressi nazionali ed internazionali. È uno dei collaboratori, per l’area spagnola, del progetto OIM (Osservatorio degli italianismi del mondo) dell’Accademia della Crusca.