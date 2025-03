Ciclismo: a Chiusa Pesio arriva il Gran Premio Primavera

Sabato 12 aprile è in programma a Chiusa di Pesio, organizzata dall' A.S.D. Valle Pesio BikeCicli Bertolotto , una manifestazione competitiva ciclo amatoriale denominata "Gran Premio Primavera ", che attraverserà per ben quattro volte i territori comunali di Chiusa, Peveragno e Beinette per un totale di 74 km.

La manifestazione, coadiuvata dalla sezione corse di Scorte Tecniche Monviso, è riservata a tutti i tesserati agonisti di tutte le età, maschi e femmine, di tutti gli enti di Promozione Sportiva e Federazione Ciclistica Italiana, in regola con la visita medica agonistica.

Il ritrovo per le iscrizioni è previsto alle 13:30 presso il bistrot Coc Ner e la partenza, divisa in due batterie, alle ore 15 davanti a Cicli Bertolotto.

L'arrivo in via Combe è previsto per le ore 17 ma gli accompagnatori, parenti e curiosi potranno seguire le fasi della gara da bordo strada a ognuno dei quattro passaggi.

A conclusione della giornata sportiva ci sarà la premiazione in Piazza Cavour davanti al bistrot Coc Ner.