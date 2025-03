Volley A2M, Play-off gara-2 Quarti. Cuneo ad Aversa per il primo match-ball che vale la semifinale [VIDEO]

Due sfide con Aversa, due partite dominate. Sembrerebbero ottimi i presupposti con i quali la MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad affrontare la lunga trasferta in terra campana per sfidare, terza volta in altrettante settimane, la Green Evolution di coach Tomasello. Ma nei play-off tutto ciò non conta, ogni gara racconta una storia diversa.

Domenica 30 marzo, ore 18 (diretta streaming VBWTV) si gioca gara-2 dei Quarti di Finale ed i piemontesi sono consapevoli che per passare il turno in sole due sfide occorrerà sfoderare un'altra prova monstre. Anzi, ancora di più: ad attenderli al Palajacazzi troveranno una squadra ferita, con le spalle al muro, la quale vorrà dimostrare ai propri tifosi che il divario tra loro e gli avversari non è quello visto finora.

Per riuscire a portare la serie alla "bella" Garnica e compagni le proveranno tutte. Innanzitutto cercando di raddrizzare la ricezione, cosa non proprio semplice se Pinali e soci continueranno a battere come hanno fatto finora. Con palla in mano il regista normanno è bravissimo e avrebbe certo più possibilità di aprire il gioco anche sui centrali, mentre a Cuneo si è dovuto affidare quasi solo alle bande. Che hanno giocato con il freno a mano tirato: in Piemonte, Cavuto e Lyutskanov non si sono mai innescati. L'unico a martellare è stato l'opposto Motzo, troppo poco per impensierire un sestetto in forma come quello cuneese.

Dal canto loro, i ragazzi di Matteo Battocchio non devono guardare agli avversari: per vincere ancora sarà necessario continuare sulla strada intrapresa e pensare solo a sé stessi. Al gioco, al modo di stare in campo. "Sicuramente da loro sarà un'altra partita - dice lo schiacciatore Felice Sette -. Su quel campo all'ultima di regular abbiamo vinto, ma il playoff sono un'altra cosa. Si giocheranno le carte migliori in casa, sarà una gara a sé stessa. Ormai ci conosciamo benissimo a vicenda, sappiamo che sarà una gara durissima"

Dopo la cavalcata vincente di gara-1 Battocchio ha chiesto loro di compiere uno sforzo ancora maggiore: "Per riuscire a vincere ad Aversa occorrerà fare ancora qualcosa in più ". Risponde "Felix": "Il servizio è un'arma che ci sta aiutando molto. Nelle ultime partite abbiamo battuto veramente bene, ma credo che possiamo anche salire ancora di più in attacco, per esempio togliendo qualche errore. Come atteggiamento ed energia la quadra è presente, lo avvertiamo in campo e durante gli allenamenti. Avremo bisogno di tanta concentrazione, questo sì. Non dovremo farci condizionare dagli elementi esterni, come il pubblico, che anche da loro è sempre numeroso e caldo".

Giulio Pinali, invece, parla di "un'incredibile alchimia che si è venuta a creare nel gruppo". E Sette annuisce: "Vero. Vincere aiuta a vincere e ora la squadra è più serena. Finalmente giochiamo con il sestetto titolare da qualche tempo, anche questo è importante. Siamo tutti a disposizione".

Nonostante qualche acciacco nel gruppo continui ad esserci: lo stesso schiacciatore è costretto a convivere con un problema ad un dito rimediato la scorsa settimana durante l'allenamento: "Nei play-off si dimentica tutto. In settimana il dolore dà qualche problema, ma l'adrenalina e la voglia di vincere che si provano durante la partita ti fanno dimenticare tutto. I problemi scompaiono".

Il bello dei play-off: "La cosa più gratificante è proprio arrivaci nella migliore condizione possibile, per riuscire ad andare avanti il più possibile. È quello per il quale lavoriamo mesi. È davvero molto gratificante per se stessi, per la squadra, il club ed i tifosi".

Tifosi che anche domenica prossima non vogliono far mancare il supporto: un gruppo di Blu Brothers raggiungerà Aversa e sarà presente sugli spalti del Palajacazzi, mentre al palasport di San Rocco Castagnaretta la società organizza una speciale Apericena a prezzi popolari presso l'Anduma Cafè. Ovviamente sarà trasmesso il live della partita. "I tifosi ci danno una grossa mano - chiude Felice Sette -. Giocare qui a Cuneo è bellissimo. Il calore del pubblico si avverte. Sono contento che qualcuno ci sosterrà anche ad Aversa, li ringrazio per quello che fanno per noi".

LA VIDEO INTERVISTA A FELICE SETTE QUI SOTTO: