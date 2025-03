La viabilità a Mondovì Piazza è un tetris: il Comune incontra i cittadini per trovare una soluzione condivisa su via Vasco e informare sui cantieri nel rione

È una situazione complessa quella della viabilità a Mondovì Piazza. Un tema che è già stato affrontato, nell’aprile 2024 con un incontro pubblico tra l’amministrazione e i cittadini.

All’epoca al centro della riunione c'erano la difficoltà nel destreggiarsi tra zona traffico limitato (ZTL), area pedonale urbana (APU) su piazza Maggiore e la chiusura di via Marchese d’Ormea, dovuta a un cedimento dei bastioni, ma anche l’aumento di traffico previsto in via Vasco con la ristrutturazione del complesso della Madonnina e l’arrivo di circa 70 nuove famiglie con altrettante auto.

A distanza di un anno sono in corso di ultimazione i lavori in via Marchese d'Ormea (riaperta a senso unico alternato negli scorsi mesi) e al momento chiusa, nel tratto compreso tra vicolo Pizzo e vicolo Vivalda, fino al 1° aprile, per consentire i lavori di bitumatura.

e le indicazioni sulla viabilità nel rione, almeno dai residenti, sono state rese più chiare con l’installazione delle “fioriere” automatizzate che segnalano l’entrata in vigore dell’APU e da nuova cartellonista verticale.

Il punto lasciato in sospeso era via Vasco. La strada - percorribile a doppio senso, ad eccezione degli orari di ingresso e uscita delle scuole - è l'unica via d'accesso al complesso della Madonnina e bisognerà trovare una soluzione per renderla 'vivibile' negli orari di punta.

Esclusa, a più riprese, la possibilità di creare una strada verso piazza d’Armi, l’opzione proposta era stata l’istituzione di un senso unico a salire da via Nino Carboneri. Una soluzione che potrebbe ridurre i disagi per i residenti della strada ma che, senza dubbio, comporterebbe la necessità di adeguare la viabilità presente oggi su piazza Maggiore.

L'amministrazione si era quindi ripromessa di incontrare nuovamente i cittadini e, proprio per questo, è stato fissato l'incontro che si terrà domenica 13 aprile, alle 20.45, nella Casa delle associazioni in via delle Scuole a Piazza.

Al centro dell'incontro oltre a nuove prospettive per la viabilità: la riapertura di via Marchese d'Ormea, il cronoprogramma per la demolizione delle venti aule lambite dalla frana dell'alberghiero, il cantiere del nuovo "Baruffi" alla Polveriera, l'intervento dell'Enel in via Nino Carboneri e la viabilità nella zona Polveriera.

"Manteniamo l'impegno assunto lo scorso anno e sarà anche l'occasione per confrontarci con i concittadini rispetto ai tanti lavori che si sono svolti e si svolgeranno a Piazza - spiega il sindaco, Luca Robaldo - e che creeranno non pochi disagi".

Oggetto dell'appuntamento, quindi, la viabilità di Piazza in seguito alla fine dei lavori presso il complesso "Madonnina" e i cantieri che vedranno la demolizione di alcuni edifici oltre a quelli che interessano la zona della Polveriera.