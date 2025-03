Esteso incendio in una cascina di San Marzano Oliveto [NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]

Aggiornamento delle 13

Proseguono le attività dei vigili del fuoco impegnati in forze, al momento con una ventina di persone, a San Marzano Oliveto, non lontano dal confine con la provincia di CUneo, dove un violento incendio ha gravemente danneggiato una cascina, causando anche il cedimento del tetto.



Attualmente stanno operando (una delle quali inviata dal distaccamento di Santo Stefano Belbo), due APS (autopompa serbatoio) ed una piattaforma, inoltre si sta recando sul posto anche l'ingegner Giorgia Maria Caggiula, vicecomandante provinciale del Corpo, per constatare personalmente la situazione.

In merito al grave episodio, abbiamo interpellato telefonicamente anche il sindaco di San Marzano Oliveto, Pierangelo Bordino, che ha espresso sollievo per l'assenza di feriti: "Ci siamo subito interessati che non ci fosse rimasta nessuna persona coinvolta o meno - ha dichiarato il primo cittadino - quello era l'importante".

Riguardo all'utilizzo della cascina, il primo cittadino ha riferito di non avere certezze sulla proprietà ("forse è intestata a qualche società") e ha aggiunto: "Da quello che mi dicono, d'estate c'erano delle persone che risiedevano, forse cittadini non italiani". Precisando comunque che "gli accertamenti del caso spetteranno alle autorità competenti,, come è giusto che sia".

Terminata la fase emergenziale e quella di messa in sicurezza si dovrà poi naturalmente passare alla stima dei danni, comunque ingentissimi. L’unica nota positiva è che, stando alle informazioni disponibili finora, nonostante sul posto siano giunti anche pattuglie dei carabinieri e mezzi di soccorso del 118, nessuna persona avrebbe riportato conseguenze.

Articolo delle 11.26

In questi minuti squadre di vigili del fuoco del Comando di Asti sono impegnate nel contenimento di un incendio sviluppatosi in una cascina di San Marzano Oliveto, nello specifico al civico 50 della strada Provinciale, non lontano dal cimitero del paese.



Il denso fumo, visibile da considerevole distanza, fa presumere le fiamme siano particolarmente estese, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni che, naturalmente, vi forniremo il prima possibile.