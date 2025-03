Come diventare un milionario con Bitcoin: 5 linee guida fondamentali

Se Amazon ha impiegato 18 anni per garantire un ritorno di 100x, Bitcoin ha raggiunto lo stesso risultato in soli otto anni, passando da $1.000 nel 2017 a $100.000 nel 2025. Ancora più sorprendente è Ethereum, che ha moltiplicato il suo valore di 100 volte in appena quattro anni e mezzo.

Grazie a questi rendimenti esplosivi, il numero di milionari in criptovalute è in continua crescita. Secondo il Crypto Wealth Report 2024 di Henley & Partners, nel mondo esistono oltre 172.300 milionari in criptovalute, di cui 85.400 con la maggior parte del patrimonio detenuto in Bitcoin. Numeri che dimostrano come il settore continui a creare nuova ricchezza, smentendo l’idea che sia troppo tardi per ottenere rendimenti straordinari.

Ma come si può entrare in questo mondo e costruire un portafoglio milionario? Ecco cinque principi chiave per iniziare.

1. Il ciclo di 4 anni di Bitcoin

Uno dei motori principali del valore di Bitcoin è il suo ciclo di halving, un evento che dimezza l’emissione di nuovi BTC ogni quattro anni. Questo meccanismo riduce l’offerta e, in presenza di domanda costante o crescente, spinge il prezzo verso l’alto.

Storicamente, accumulare Bitcoin con una strategia di dollar cost averaging (DCA), ovvero investendo una somma costante a intervalli regolari, ha portato a risultati straordinari. Ad esempio, investendo $192 a settimana per un anno, si sarebbe potuto trasformare quel capitale in $1 milione in meno di otto anni.

In pratica, rinunciare al finanziamento di un’auto nuova da $724 al mese e destinare quei fondi a Bitcoin potrebbe fare la differenza tra una spesa a fondo perduto e un patrimonio milionario.

2. Volatilità: alleata o nemica?

Le criptovalute sono note per la loro volatilità estrema, e questo può essere un’arma a doppio taglio. Se da un lato l’investimento a lungo termine con il DCA è una strategia solida, dall’altro i trader esperti sfruttano la volatilità per ottenere guadagni più rapidi attraverso lo swing trading o il day trading.

Tuttavia, queste strategie avanzate richiedono una conoscenza approfondita del mercato e un’ottima gestione del rischio. Un esempio emblematico è il Founders Fund di Peter Thiel, che ha realizzato un profitto di $1,8 miliardi vendendo i suoi BTC nel marzo 2022, pochi giorni prima del crollo del mercato.

Riconoscere le fasi cicliche di Bitcoin, che alterna circa 2,5 anni di crescita esplosiva a 1,5 anni di consolidamento o ribasso, è essenziale per chi vuole ottimizzare i profitti.

3. Altcoin e analisi fondamentale

Bitcoin ha aperto la strada a una nuova industria, dando vita a migliaia di criptovalute alternative (altcoin). Alcune hanno replicato la crescita di BTC, offrendo agli investitori opportunità di guadagno straordinarie.

Tuttavia, il mercato è saturo di progetti poco trasparenti o addirittura fraudolenti. Per evitare brutte sorprese, è fondamentale effettuare un’analisi fondamentale approfondita, valutando:

Il problema che il progetto risolve

Le caratteristiche e i vantaggi rispetto alla concorrenza

Il valore reale della tecnologia sottostante

Un esempio recente di un altcoin che ha attirato l’attenzione è Bitcoin Bull (BTCBULL).

Bitcoin Bull: la nuova crypto per guadagnare BTC

Bitcoin Bull si distingue nel panorama delle meme coin grazie a un approccio innovativo. Mentre il mercato è invaso da token ispirati a cani, gatti e rane, BTCBULL introduce un concetto unico: un sistema di ricompense e burn di token legato alla performance di Bitcoin.

Il progetto ha già raccolto oltre $4 milioni in prevendita e continua a guadagnare popolarità, grazie a un meccanismo che premia gli investitori con Bitcoin reali quando BTC raggiunge determinati traguardi di prezzo.

Come funziona?

Ogni volta che Bitcoin supera una soglia prestabilita (a partire da $150.000), gli investitori ricevono premi di Airdrop in BTC e BTCBULL. Inoltre, come per Bitcoin, viene attivato un meccanismo deflazionistico, quando BTC raggiunge $125.000, parte della fornitura di BTCBULL viene bruciata, riducendo l’offerta totale e sostenendo il valore del token. Grazie allo staking di BTC Bull è possibile guadagnare un reddito passivo, con un programma APY, attivo già in fase di prevendita, che premia gli investitori con rendimenti annuali fino al 104%, incentivando il mantenimento dei token. Con il crescente ottimismo sul prezzo di Bitcoin e il coinvolgimento di vari influencer crypto, BTCBULL potrebbe essere uno degli altcoin da tenere d’occhio nel 2025.

5. Sicurezza: evitare truffe e hack

Il settore crypto è spesso bersaglio di truffe e attacchi hacker. Per proteggere i propri investimenti, è consigliabile utilizzare solo exchange regolamentati e affidabili e non collegare il proprio portafoglio Web3 a siti sconosciuti. Diversificare lo storage tra exchange, wallet hardware e cold storage

BTCBULL, ad esempio, ha superato con successo gli audit di sicurezza condotti da Coinsult e SolidProof, offrendo agli investitori un ulteriore livello di protezione.

Conclusione: è il momento giusto per investire?

Bitcoin continua a dimostrare il suo potenziale di crescita, con istituzioni finanziarie sempre più coinvolte nel settore crypto. Standard Chartered ha recentemente previsto un possibile raggiungimento dei $200.000 per BTC entro fine anno, una prospettiva che potrebbe favorire anche altcoin come BTCBULL.

La prevendita di Bitcoin Bull è ancora aperta, e chi desidera partecipare può farlo con crypto, carta di credito/debito o tramite Best Wallet.

Con un approccio strategico e una solida gestione del rischio, investire in criptovalute potrebbe essere la chiave per diventare un futuro milionario.

