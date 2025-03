Bra, domenica 30 marzo riprendono le visite guidate al Santuario della Madonna dei Fiori

Non c’è bisogno di andare troppo lontano per scoprire qualcosa di bello. Basta un passaggio al Santuario della Madonna dei Fiori e lasciarsi coinvolgere dalle tante sfaccettature di questo gioiello, che rappresenta il cuore spirituale della città di Bra.

È la storia di un luogo che si fonde con due Santuari intitolati a Maria, in cui la fede trova espressione nelle numerose opere d’arte e quadri ex voto tornati a nuova vita, c’è lo splendore del mosaico e il lato misterioso che avvolge un miracolo ultrasecolare.

Per conoscere da vicino il patrimonio di questo luogo baciato dalla grazia, non resta che segnare in agenda la data di domenica 30 marzo. Il Santuario della Madonna dei Fiori, designato sede giubilare per il 2025, verrà raccontato dai volontari attraverso la sua storia, le sue opere d’arte e il suo valore devozionale, legato all’apparizione della Madonna nel lontano 1336.

Il ritrovo è fissato sul sagrato del Santuario nuovo alle ore 16. Le visite guidate sono ad ingresso libero e proseguiranno anche lunedì 21 aprile (Pasquetta), venerdì 25 aprile, domenica 27 aprile e domenica 11 maggio. Quindi, perché non approfittarne?