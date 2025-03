Fibra ottica e sviluppo del territorio: incontro costruttivo tra Centro per Cuneo e l’Assessore regionale Marco Gallo

Una delegazione della lista civica Centro per Cuneo Lista Civica ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore regionale Marco Gallo presso il suo ufficio nel Palazzo della Regione Piemonte.

Un momento di confronto importante, durante il quale è stato consegnato all’assessore un dettagliato elaborato redatto dal Gruppo consigliare sulla base del lavoro svolto dal consigliere comunale delegato Silvano Enrici, contenente un’analisi puntuale delle criticità e delle possibili soluzioni legate alla posa della fibra ottica nei territori piemontesi. L’elaborato consegnato rappresenta un memorandum tecnico e politico, con l’obiettivo di migliorare la connettività e ridurre i disservizi che colpiscono cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Tra le principali criticità: copertura disomogenea, soprattutto nelle frazioni e nei centri storici; posa tramite microtrincee poco durature; mancata manutenzione della rete in rame; armadi di rete non protetti; mappatura territoriale incompleta e carenza di tecnici qualificati.

Cinque le proposte principali:

Cablatura uniforme anche nelle aree rurali;

Tecniche di posa più resistenti, evitando collegamenti esterni;

Piani di manutenzione e controllo delle reti esistenti;

Dialogo costante tra gestori e amministrazioni locali;

Revisione dei regolamenti edilizi per tutelare il decoro urbano.

Infine, si propone l’introduzione di sanzioni e obblighi di rimozione per interventi non conformi.

“Siamo grati per la grande collaborazione di questi mesi e orgogliosi di aver contribuito al successo di Marco Gallo. Siamo fiduciosi che nei prossimi mesi potremo intensificare la sinergia per realizzare progetti concreti per la nostra bella Cuneo e per le sue frazioni. È stato un momento di condivisione importante, reso semplice anche dalla reciproca appartenenza a liste civiche, che ci permette di lavorare fuori da logiche partitiche e con uno sguardo rivolto esclusivamente al bene del territorio. Il nostro faro è sempre la concretezza, il buon senso unito al pragmatismo. Con Marco Gallo parliamo la stessa lingua. Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita la necessità di un maggiore sostegno da parte della Regione per i numerosi fascicoli riguardanti il Comune di Cuneo, molti dei quali rientrano nelle competenze regionali” si legge nella nota di Centro per Cuneo Lista Civica.