Sempre più saracinesche abbassate in Italia e in Granda: dito puntato contro i colossi dell’e-commerce

Secondo quanto riportato in una recente interpellanza consigliare a firma di Paolo Armellini (Indipendenti), nel solo centro storico di Cuneo sono ben 17 le saracinesche abbassatesi nell’ultimo periodo, a pietra tombale di attività commerciali dal risultato insoddisfacente. Una realtà – che in realtà riguarda l’intero capoluogo e, non solo, l’intero territorio nazionale – drammatica, segno di un mondo in rapida evoluzione anche dal punto di vista della stabilità del tessuto economico.

Ma quali sono le cause, reali o percepite? Cosa pensano i cuneesi del fenomeno? Gliel’abbiamo chiesto, nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: