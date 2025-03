A Biella celebrati i campioni Italiani della regolarità: premiato il meglio del 2024 FOTO e VIDEO

Una serata di grande prestigio si è svolta ieri a Palazzo Gromo Losa, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione ACI Sport per i campionati e trofei 2024 della regolarità auto storica. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità sportive e istituzionali, tra cui il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Automobile Club Milano e vice presidente di ACI Geronimo La Russa, il presidente della Commissione Autostoriche Paolo Cantarella, il sindaco di Biella Marzio Olivero. Padrone di casa il presidente di ACI Biella Andrea Gibello, che visibilmente emozionato ha dichiarato: "Mi onora che ACI Sport abbia scelto Biella per una premiazione nazionale della regolarità automobilistica 2024 ulteriore conferma della sensibiltà biellese per gli eventi motoristici e anche di quanto il nome di Biella arrivi a tutta la penisola. Ringrazio anche tutte le personalità intervenute, segno tangibile di amicizia e vicinanza al nostro territorio"

La serata ha celebrato i campioni della specialità, riconoscendo il talento e la dedizione degli equipaggi che si sono distinti nelle diverse categorie del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche (CIREAS) e del Trofeo Nazionale Regolarità Autostoriche (TNR).

Tra i protagonisti della stagione 2024, spiccano Maurizio e Pietro Indelicato, che hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani di Regolarità Autostoriche nella categoria Conduttori RC4 e Classe 1600. Successo anche per Alberto Riboldi e Vito Cartafalsa, vincitori nella categoria RC2, e per Mario Passanante e Alessandro Molgora, primi nella RC3 e Classe 1600.

Tra gli altri premiati figurano Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi (RC5 e Classe 1600), Guido Barcella e Ombretta Ghidotti (RC2 Classe 1600), e Juan Tonconogy con Barbara Ruffini (RC2 Classe 2000). Il trofeo Coppa Dame è andato a Gaetana Angino e Enrica Russo, mentre Francesco Nicolò Gulotta ha trionfato nella Coppa Under 30. La scuderia F.M. Franciacorta Motori ha vinto la Coppa Scuderie nel CIREAS.

I vincitori del TNR Nel Trofeo Nazionale Regolarità Autostoriche, Roberto Ricci e Marco Frascaroli hanno primeggiato nella classifica assoluta e nel Driver NC, aggiudicandosi anche la Coppa 8° Raggruppamento. Alessandro Dancelli e Michele Vecchi si sono imposti nella categoria Driver B e Coppa 6° Raggruppamento, mentre Dario Giustacchini e Andrea Galbiati hanno vinto nella categoria Driver C.

La Coppa Prove a Media è stata conquistata da Angelo Roberto Mazzoldi e Cao Yang, mentre la Coppa Dame è andata a Emanuela Cinelli e Alessandra Scalvinoni. Il titolo di miglior Under 30 è stato assegnato ad Alessandro Dancelli, e la scuderia "Le Nonne Ruggenti" ha ottenuto il Trofeo Nazionale Scuderie.

Un riconoscimento al valore della regolarità autostorica. La cerimonia ha rappresentato un'importante occasione per valorizzare il settore della regolarità autostorica, una disciplina che unisce passione per le auto d'epoca e competizione. "Questo sport ha un grande valore storico e culturale, e celebrare questi campioni significa riconoscere il loro impegno e la loro dedizione," ha dichiarato Geronimo La Russa durante la serata.

Con un'atmosfera carica di emozione e orgoglio, Biella ha reso omaggio ai migliori interpreti della regolarità autostorica, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell'ACI Sport nel promuovere il motorsport classico in Italia.