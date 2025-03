Tecnica, passione e sorrisi: il Kodokan Cuneo protagonista di una nuova giornata di sport

Sabato 22 marzo è stata un'altra giornata intensa e bella al Kodokan Cuneo, dove circa trenta giovani atleti si sono ritrovati sul tatami per una speciale sessione tecnica. Un momento pensato non solo per ripassare quanto imparato durante l’anno, ma anche per vivere insieme un’esperienza di crescita, condivisione e – perché no – anche un pizzico di sana competizione.

I ragazzi sono stati suddivisi in quattro gruppi in base al colore della cintura, un modo per lavorare con esercizi adatti al livello di ciascuno e permettere a tutti di imparare e migliorare in modo equilibrato. L’atmosfera, come sempre, è stata quella di una grande famiglia: seria quando si lavora, allegra e leggera quando si respira il bello dello stare insieme.

Durante il pomeriggio, gli atleti hanno ruotato tra quattro stazioni, ognuna dedicata a un tipo diverso di tecnica:

tecniche di gamba (Ashi waza)

tecniche di anca (Koshi waza)

tecniche di braccia (Te waza)

tecniche a terra, con esercizi di immobilizzazione e ribaltamento

Ogni stazione è stata curata con attenzione dai tecnici del Kodokan che hanno accompagnato i ragazzi nel ripasso, correggendo movimenti, suggerendo piccoli aggiustamenti e incoraggiando tutti con passione e pazienza.

Terminata la fase tecnica, ogni gruppo ha affrontato una sorta di “verifica finale”, uno alla volta al centro del tatami, dove hanno messo in pratica quanto ripassato. In questo momento, oltre alla soddisfazione di vedere i progressi fatti, è stata anche l’occasione per premiare l’impegno e l’attenzione dei ragazzi, con una piccola classifica interna: per ogni gruppo, sono stati segnalati un primo, un secondo e un terzo classificato.

Al Kodokan Cuneo vince sempre chi partecipa: infatti, tutti i ragazzi hanno ricevuto il loro diplomino e un piccolo regalino, perché il messaggio è chiaro e forte: quello che conta non è solo il risultato, ma il cammino fatto insieme, il rispetto delle regole, l’impegno costante e la voglia di migliorarsi.

Gli istruttori hanno voluto rilasciare un pensiero a fine giornata: “…siamo davvero contenti di come è andata. I ragazzi hanno lavorato bene, con serietà ma anche con il sorriso. È bello vedere come crescano non solo tecnicamente, ma anche come gruppo. Momenti come questi fanno bene allo sport e alla persona, e noi siamo qui proprio per accompagnarli in questo percorso, passo dopo passo.”

La giornata si è conclusa con abbracci, strette di mano, sorrisi e tante foto ricordo perché ogni allenamento, ogni attività extra, ogni giornata vissuta insieme al Kodokan Cuneo è un mattoncino in più per costruire non solo atleti ma giovani più sicuri, rispettosi e uniti.