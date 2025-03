La FAI incontra le istituzioni UE: un confronto costruttivo per l’autotrasporto italiano

La presidente di FAI Cuneo Norma Re, ha preso parte il 19 e 20 marzo a una missione istituzionale a Bruxelles, insieme a una delegazione nazionale della Federazione Autotrasportatori Italiani. L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'On. Massimiliano Salini, europarlamentare, ha visto anche la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

L'incontro è nato da un'idea sviluppata nei mesi scorsi durante una precedente visita al Parlamento Europeo, con l'obiettivo di avvicinare gli imprenditori del settore autotrasporto al funzionamento delle istituzioni europee e promuovere un confronto diretto con i decisori politici. "Siamo stati nel cuore delle istituzioni europee per comprendere da vicino come nascono le normative che regolano il nostro settore. Una scelta che si è dimostrata non solo utile, ma necessaria", ha dichiarato la presidente Norma Re.

Con la nuova legislatura europea ormai entrata nel vivo e la macchina amministrativa di Bruxelles pienamente operativa, FAI ha deciso di potenziare la propria attività di advocacy al livello comunitario e intensificare il presidio dei centri decisionali europei. Consapevoli dell'enorme impatto che le decisioni assunte in ambito unionale avranno sul futuro del comparto, il 19 marzo trenta imprenditori FAI provenienti da tutta Italia si sono recati a Bruxelles per osservare da vicino il funzionamento dell'apparato legislativo europeo e rappresentare le istanze del settore.

Il 18 marzo il presidente FAI Paolo Uggè, il presidente Conftrasporto Pasquale Russo e il responsabile Confcommercio per le Politiche UE Carlo Massoletti hanno incontrato il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto per discutere delle principali sfide che il settore dell'autotrasporto è chiamato ad affrontare: transizione verde, neutralità tecnologica, permeabilità dell'arco alpino, carenza di conducenti e formazione.

La giornata del 19 marzo si è aperta con un incontro informale con il Ministro Matteo Salvini, durante il quale sono stati affrontati temi di particolare rilevanza come il ricorso italiano contro l'Austria sul Brennero, la riapertura della galleria del Frejus, la semplificazione dell'iter per l'ottenimento della CQC e lo stanziamento di risorse per il rinnovo del parco circolante. La delegazione, guidata dal Segretario Generale Carlotta Caponi e dal Segretario Organizzativo Stefania Cippitelli, ha poi visitato il Parlamento Europeo e il Museo dell'Europa, accompagnata dall'On. Salini.

"La nostra forza è la coerenza, il lavoro quotidiano e la capacità di rappresentare in modo serio e costruttivo le esigenze dei nostri associati. Questa visita istituzionale a Bruxelles è un esempio concreto di cosa significhi fare rappresentanza con responsabilità", ha sottolineato Norma Re "dobbiamo necessariamente dialogare con i nostri rappresentanti politici in Europa, perché è da Bruxelles che partono le disposizioni che l'Italia deve recepire. Essere in sintonia con quanto viene deciso a livello europeo non è solo una scelta strategica, ma una condizione imprescindibile per tutelare e far crescere le nostre imprese di autotrasporto".