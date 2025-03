Volley Femminile - Dopo 9 anni il PalaManera saluta la serie A2 del Puma! La Bam Mondovì domani alle 17 chiude gli impegni casalinghi ospitando l'Offanengo

Quella che domani attende la Bam Mondovì non sarà una gara come tutte le altre. Le pumine di coach Claudio Basso, già matematicamente retrocesse dalla scorsa settimana, ospiteranno la Trasporti Bressan Offanengo nell'ultima gara casalinga di serie A2 del Puma. Dopo 9 anni trascorsi nella seconda serie nazionale, infatti, il PalaManera saluterà la serie A2, per quello che si spera non sia un addio, ma solo un rapido arrivederci.

Per molti sportivi domani sarà difficile varcare la soglia del PalaManera e non pensare a tutte le grandi emozioni vissute in questi nove anni di serie A2. Imprese sportive che hanno permesso alla società rossoblù di giocare tre finali di Coppa Italia e una finale play-off promozione per il salto in A1. Negli occhi e nella mente dei tifosi sono rimaste impresse le gioie vissute in partite considerate ormai storia, come i derby con il Cuneo, la semifinale di Coppa Italia con il Chieri e le sfide di Play-off con Brescia e Macerata.

Sta di fatto che domani sarà l'ultima gara casalinga in A2 del Puma, salvo che alla fine non giunga un ripescaggio, che al momento è piuttosto improbabile. Con questa premessa le pumine domani affronteranno un Offanengo già salvo e proiettato al prossimo campionato. Gli aspetti tecnici pertanto rischiano di saltare o comunque di avere un peso meno determinante rispetto all'aspetto emozionale. Le pumine, infatti, hanno un dovere morale: regalare un'ultima gioia, un'ultima vittoria al proprio pubblico. Un successo che, per quanto inutile per le sorti del campionato, rappresenterebbe un piccolo "regalo" per i tifosi, un congedo dignitoso dal proprio pubblico.

Quello che sarà il futuro è ancora difficile da decifrare. Il volto e le ambizioni del nuovo Puma lo scopriremo a tempo debito e un passo alla volta, ma sempre con la speranza, anzi la certezza che questa società e il popolo rossoblù possano scrivere ancora pagine importanti nella pallavolo femminile di serie A. L'incontro di domani sarà arbitrato da Antonio Mazzarà (Milano) e Paolo Scotti (Cremona). Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.