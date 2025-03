Amici, stasera 29 marzo: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata

(Adnkronos) - Questa sera, sabato 29 marzo, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il secondo appuntamento dello show 'Amici' edizione numero 24. Il superospite musicale della puntata è Tananai che presenterà il nuovo singolo 'Alibi'.

Gli allievi tornano sul palco pronti per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e di ballo. Sono 13 i talenti rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, suddivisi in tre squadre.

Per la squadra Zerbi-Celentano: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol nella categoria canto. Alessia, Chiara e Daniele nella categoria ballo.

Per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo: Luk3 e Senza Cri per il canto. Francesco per il ballo. E per la squadra Pettinelli-Lettieri: Nicolò e Trigno per la categoria canto. Francesca e Raffaella per il ballo.

A giudicare le performance dei talenti in gara una giuria d’eccezione composta dal grande professionista e amato conduttore televisivo Amadeus; dal paroliere, personaggio carismatico e dirompente Cristiano Malgioglio e dalla ballerina internazionale e coreografa di successo Elena D’Amario. Risate assicurate con l’ironia di Barbara Foria.

Superospite musicale della seconda puntata di Amici, il cantautore multiplatino Tananai che presenta sul palco il suo nuovo singolo dal titolo ‘Alibi’, colonna sonora del film ‘L’amore, in teoria’.