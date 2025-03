Marzo si chiude con la Primavera del Castellinaldo, tante mostre e spettacoli teatrali

Il secondo week end di primavera regala tante opportunità outdoor con escursioni nella natura e visite guidate in molti angoli della provincia. Non mancano i mercatini dell’antiquariato e numerose sono le rappresentazioni teatrali e i concerti pomeridiani e serali.

E ancora premiazioni, mostre, esposizioni, feste, occasioni per appassionati di cibo e vini, laboratori di artigianato, spettacoli multidisciplinari.

Si ricorda di scegliere dove trascorrere il fine settimana con un occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



***

CUNEO

TROVAROBE

Sabato 29, dalle 8 alle 18, sotto i portici di Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe. Info: www.comune.cuneo.it/attivita-produttive/vendita-occasionale/trovarobe.html

CUNEO

CONCERTO

Sabato 29 marzo, alle 20.30 a Cuneo presso il Complesso Monumentale di San Francesco, concerto dell’Orchestra d’archi B. Bruni. L'evento fa parte delle attività collaterali della mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”.

Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

AL MUSEO ENTRO ANCH’IO

Sabato 29 marzo il museo diocesano propone un'attività gratuita: "Visita al museo per piccoli esploratori" per genitori e bambini con autismo dai 3 agli 8 anni. Info: www.museodiocesanocuneo.it

CUNEO - MADONNA DELLE GRAZIE

COMMEDIA TEATRALE

Sabato 29 e domenica 30 marzo, alle ore 20.45 la compagnia teatrale “Je ‘scapà ‘d la Rua” presentano la commedia dialettale “Che pastiss an sta famija” nel salone Dongi di Bombonina. Ricavato in donazione al nuovo oratorio di Madonna delle Grazie.

CUNEO

TEATRO

Sabato 29 marzo, alle 21 presso il Teatro don Bosco di Cuneo, la compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco con la commedia “Che si gavi la natta professore!!!”. Info: prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

I MUSICANTI DI BREMA

Domenica 30 marzo alle ore 17.30, al Teatro Toselli spettacolo “I Musicanti di Brema”, nell’ambito della stagione 2024-25 di Interscambi Coreografici, a cura della Fondazione Egri per la Danza. Info:

www.egridanza.com

***

ALBA

LIBER-ARTI

Sabato 29 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa di San Domenico, evento artistico LiberArti, interazione fra pittura, musica e teatro, alla ricerca di un linguaggio universale, con l’artista internazionale Maurizio D’Andrea, la cantante Silvia Tancredi accompagnata al pianoforte dal musicista Gigi Rivetti e l’attore Giulio Prosperi che interpreterà un monologo teatrale. Info: dandreart.info@gmail.com

ALBA

ABILI A TEATRO

Sabato 29 marzo, alle ore 17, le ragazze e i ragazzi del Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero che hanno partecipato al laboratorio di teatroterapia “Abili a teatro” portano in scena presso il Museo Diocesano di Alba lo spettacolo "Odisseo, il re dei viaggi" ispirato al grande poema epico di Omero. Info: www.visitmudi.it/odisseo-re-dei-viaggi-performance-29-marzo/

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Domenica 30 marzo il MUDI - Museo Diocesano di Alba propone le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba. Le guide del Museo Diocesano accompagneranno fino ai 45 metri d’altezza del campanile, per poi proseguire con la visita al percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo. Il pomeriggio si concluderà, per tutti i partecipanti, con una merenda nel giardino fiorito della canonica del Duomo per degustare tisane e prodotti del territorio. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 - 17.

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 30 marzo, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe, inizia la ventesima edizione della rassegna Bacco&Orfeo. La pianista polacca Joanna Trzeciak proporrà “Visioni”, con opere del suo conterraneo Fryeryc Chopin, anche Beethoven, Prokof’ev e Rachmaninov. La rassegna si protrarrà per tutte le domeniche fino al 4 maggio 2025.

Info: 0173/362408 info@albamusicfestival.com www.albamusicfestival.com

ALBA

IL CROMATISMO DEI SENSI

Sabato 29 e domenica 30 marzo sarà possibile visionare nella Sala Maccario del Museo civico “Federico Eusebio” ad Alba la mostra pittorica “Il Cromatismo dei Sensi” di Marco Cuttica, artista piemontese e fondatore della corrente artistica del “metamorphismo”. Info: www.comune.alba.cn.it

***

BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 30 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, appuntamento con Augusta Antiquaria, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/

***

BERNEZZO

FESTA ALPINI

Domenica 30 marzo, con appuntamento presso la sede sociale di Sant’Anna alle 9.30, festa del Gruppo Alpini di Bernezzo con S. Messa, aperitivo e pranzo.

***

BORGO SAN DALMAZZO

A COSA SERVONO LE MANI

Sabato 29 marzo, alle ore 21, spettacolo musicale e teatrale de La Bastian Contrario Band nell'Auditorium Bertello. Info: ass.santuariomonserrato@gmail.com

***

BRA

THE GREATEST SHOW

Sabato 29 marzo alle ore 21, sul palco del Politeama andrà in scena lo spettacolo “The Gretest show” ispirato dal film su Phineaus Barnum. Info: 0172/4171111.

BRA

Domenica 30 marzo alle ore 16.30, presso la sala nobile al primo piano di Palazzo Mathis a Bra in piazza Caduti per la Libertà, si terrà una conferenza su “Il Requiem di Duruflé e la trasformazione della musica sacra” con Adriano Popolani.

BRA

GEOBRA

Sabato 29 e domenica 30 marzo, dalle 9 alle 19, presso il Movicentro, settima edizione di GeoBra, mostra mercato di minerali e fossili. Ingresso libero. Info: www.comune.bra.cn.it

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 30 marzo, alle ore 16.30, nel Coro della Chiesa di Santa Chiara, inizia la ventesima edizione della rassegna Bacco&Orfeo. La pianista polacca Joanna Trzeciak proporrà “Tempesta” con musiche di Beethoven e Chopin. La rassegna si protrarrà per tutte le domeniche fino al 4 maggio 2025. Info: 0173/362408 info@albamusicfestival.com www.albamusicfestival.com

***

BUSCA

NERI MARCORÈ

Domenica 30 marzo, alle ore 21, nel Cinema Lux verrà premiato l’attore e regista Neri Marcorè con il premio cinematografico “Alpi del Mare”. Dopo la consegna del premio verrà proiettato il film “Zamora” esordio alla regia di Neri Marcorè. Info e prenotazioni: www.cinemaluxbusca.it

***

CARAMAGNA PIEMONTE

RUMORS

Sabato 29 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Polivalente, andrà in scena lo spettacolo “Rumors-Pettegolezzi”, evento benefico di raccolta fondi.

***

CANOSIO

MAIRALPACA

Domenica 30 marzo sarà proposta un'opportunità per ammirare il paesaggio montano con passeggiate accompagnati dagli alpaca. Info: 349 680 06 43.

***

CARAGLIO

CARAGLIO IN MUSICA

Sabato 29 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Civico, concerto nell’ambito della rassegna “Caraglio in musica” con protagoniste le sorelle Chiara e Sara Cesano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

CARAGLIO

PASSEGGIANDO SI IMPARA

Sabato 29 marzo, alle ore 14, con partenza dalla chiesa parrocchiale, secondo itinerario di “Passeggiando si impara”, alla scoperta di Caraglio, guidati da Adriano Armando e Mauro Rosso e organizzazione a cura del Centro Incontro Circolo Acli.

***

CASTAGNITO

PANORAMICO ROERO

Domenica 30 marzo camminata nei territori di Castagnito e Guarene alla scoperta delle loro bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Partenza ore 10 dalla bocciofila castagnitese. Pranzo conviviale all’arrivo ore 13.30. Info: 338 16 58 367.





***

CENTALLO

BALLI OCCITANI

Sabato 29 marzo alle ore 21.30 al Pala CrFossano in piazza Don Gerbaudo, balli occitani con musiche a cura del gruppo “Folk en rouge power”. Ingresso libero.

CENTALLO

TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 29 marzo, alle ore 21, presso il Nuovo Lux la compagnia “J Sagrinà ‘d Sanciafrè” porteranno in scena la commedia “Tadeo benedet, cala giù dal lèt”.

***

CHERASCO

D’ACCORDI MUSICALI

Domenica 30 marzo, alle ore 17 nella Chiesa di San Gregorio, ultimo appuntamento della rassegna “D’accordi musicali”. Concerto “Variazioni senza tema” con Stefano Parrino al flauto traverso e Francesco Parrino al violino. Info: www.comune.cherasco.cn.it

***

CHIUSA PESIO

SABATO AL MUSEO

Sabato 29 marzo, dalle ore 15.30, al museo “Avena”, attività per grandi e piccini, con laboratorio artistico. Info: 0171/734990.

***

CORNELIANO D’ALBA

PASSEGGIATA

Sabato 29 marzo, con ritrovo alle ore 9.45 e partenza ore 10 da Piazza Europa, passeggiata su percorso di Km 14 circa, con dislivello tot. 450 mt. e rientro nel pomeriggio. Escursione di grande interesse: paesaggistico, naturalistico e storico. Info: https://terrealte.cn.it/

***

DRONERO

VEN VEIRE

Sabato 29 marzo, alle ore 21 presso Espaci Occitan, in Via Val Maira 19, spettacolo in parole e musica del Gruppo Teatro Angrogna dal titolo “Migranti - Quando le persone devono scappare dalla fame, dalla guerra e dalla dittatura”. Ingresso libero e gratuito. Info 0171/904075 www.espaci-occitan.org Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano .

***

FOSSANO

INCONTRO CON ENRICO GALIANO

Sabato 29 marzo alle ore 15.30 presso il Teatro Cinema I Portici di Fossano "Vasi da riempire, fuochi da accendere", incontro con Enrico Galiano, scrittore e insegnante, per un pomeriggio ricco di ironia, emozioni e riflessioni. Un’occasione speciale per docenti, genitori e appassionati di educazione per scoprire il “bello” che può esserci a scuola e nel mestiere di insegnante. Info: continuitafossano@gmail.com

***

GUARENE

LA PRIMAVERA DEL CASTELLINALDO

Domenica 30 marzo, prima giornata di “La Primavera del Castellinaldo” evento dedicato al Castellinaldo Barbera d’Alba DOC, presso Palazzo Rebaudengo, a partire dalle ore 10, con un walk around tasting con i produttori associati. Alle 14.30 è prevista per gli ospiti una visita al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo e alle 16, nel Salone Ex Granaio, si svolgerà la degustazione dedicata al Castellinaldo Barbera d’Alba guidata da Giancarlo Montaldo. Info: https://eventi.vinaiolidelcastellinaldo.com/

***

LIMONE PIEMONTE

TELEMARK

Sabato 29 marzo, con ritrovo alle ore 9 presso Cabinovia Severino Bottero, giornata per praticare la disciplina del telemark in compagnia. Info:0171/925281 limonetelemark@gmail.com

***

MACRA

PONTE-OFF

Domenica 30 marzo, dalle ore 14.30 a Macra, presso l'Info Eco-point in piazza Marconi 1 in Borgata Bedale, si terrà "Ponte-Off. Verso Maira 2028", lo spin-off del Ponte del Dialogo, promosso dal Comune di Dronero con il sostegno della Regione Piemonte. Sarà un viaggio di scoperta: dalla storia dell'alpinismo a quella della valle Maira. Un programma ricco di incontri variegati. Info: https://pontedeldialogo.it/

***

MARENE

NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE

Sabato 29 marzo, alle ore 21, presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene, la Compagnia degli Stornati andrà in scena con lo spettacolo "Non tutti i ladri vengono per nuocere" di Dario Fo e Franca Rame. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Info: 0172/742041

***

MELLE

ULTIMO CARNEVALE

Sabato 29 marzo, nella mattinata, corteo per il paese con le maschere dei Conti Orselli. Alle ore 21 cena e serata musicale.

***

MONASTEROLO CASOTTO

PASSEGGIATA PRIMAVERILE

Domenica 30 marzo escursione sul “Sentiero Landandè”. Partenza alle ore 9 da Borgata Soprana di Monasterolo; alle 10 è prevista la tappa al Santuario di San Colombano. Alle 11 si toccherà la cappella di Santo Stefano, alle 12 la “Panchina gigante” e alle 12.30 è preventivato il rientro a Borgata Soprana, per il pranzo curato dalla Pro loco di Monasterolo. Info: info@sentierolandande.it

***

MONDOVÌ

LUIGI HUGUES

Sabato 29 marzo, alle ore 17, presso la Sala Pugnani in via Francesco Gallo, 3 concerto "L'opera per flauto e pianoforte di Luigi Hugues", con Paolo dal Moro ai flauti storici e Maurizio Fornero al pianoforte. Info: https://academiamontisregalis.it/

MONDOVÌ

LINEE PARALLELE

Nel week end, presso l'Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza, sarà possibile visitare la mostra fotografica "linee parallele". Un viaggio visivo attraverso gli scatti di Lorena Durante e Gabriele Cristiani, tra arte e paesaggio, memoria e territorio. Ingresso libero. Orari: 10-12 e 16-18.

***

MONFORTE D’ALBA

MOSTRA PINOT GALLIZIO

Sabato 29 marzo e domenica 30 marzo sarà aperta presso la Fondazione Bottari Lattes in Via Marconi 16, la mostra "Echi del '900: LE Collezioni della Fondazione Bottari Lattes - Da Amedeo Modigliani a Pinot Gallizio. Orario: 10 - 13 e 14 - 17. Info: https://fondazionebottarilattes.it/

***

MONTEMALE

PASSEGGIATA A LIRETTA

Domenica 30 marzo, con partenza alle ore 9.30 da Liretta di Montemale, passeggiata nei boschi con il titolo “Impronte. Alla ricerca delle tracce”. Info: 380 51 02 568.

***

MONTEU ROERO

PAESE DEL PIEMONTESE

Sabato 29 marzo, alle ore 16, presso la Confraternita di San Bernardino, viaggio nella storia della musica itinerante con il gruppo “Il tempo di sempre”. Info: 333 76 78 652.

***

MOROZZO - SAN BIAGIO

MA DI TUTTE LA PIÙ GRANDE È L’AMORE

Domenica 30 marzo, alle ore 21, presso il Monastero di San Biagio, il Sun Chorus di Morozzo diretto da Francesca Oderda presenterà lo spettacolo “Ma di tutte la più grande è l’Amore”.

Il coro a voci miste nato da un desiderio speciale della direttrice sta per festeggiare i primi 10 anni di attività e conta al suo interno trenta elementi provenienti da diversi paesi in provincia di Cuneo.

Info: www.comune.morozzo.cn.it/

***

ORMEA

SELVATICA

Sabato 29 e domenica 30 marzo, nella Sala Colombo in Piazza Teco a Ormea, aperta la mostra fotografica "Selvatica" - Istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri”.

Info: associazione.ulmeta@gmail.com

***

RACCONIGI

FLUIRE FESTIVAL DIFFUSO

Domenica 30 marzo, dalle ore 9, ritrovo in Via Marcellino Roda 2 per “Escursione naturalistica tra i canti dei passeriformi", lungo il Sentiero sul Maira. Ci sarà la possibilità di abbinare l'escursione con il tour “Il sistema delle acque” con visita al Museo della Seta previsti il pomeriggio.

Info e prenotazioni: info@cuneoalps.it 0171 696 206.

***

SAVIGLIANO

FESTIVAL ARTURO TOSCANINI

Sabato 29 marzo, alle ore 18, nel Salone del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, concerto del Trio AtomiQ, con musiche di Raff, Beethoven e Mendelssohn. Sara Audenino violino, Mitja Liboni violoncello e Marco Isaia pianoforte. Info: www.fergusio.it

SAVIGLIANO

LE SACRE DU PRINTEMPS

Domenica 30 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, spettacolo teatrale "Le Sacre du Printemps". Info: 0172/710222 cultura@comune.savigliano.cn.it

***

TORRE SAN GIORGIO

I CAMPIONI RACCONTANO

Domenica 30 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, presso il PalaTorre di Torre San Giorgio, si terrà l’incontro “I Campioni raccontano”: sfide e valori per una vita sana”, organizzato dall’Associazione Octavia. Evento gratuito, necessaria la prenotazione. Info: https://associazioneoctavia.com/

***

VERZUOLO

LA CONTEA DEL MONDO MAGICO

Sabato 29 dalle 14 alle 19 e domenica 30 marzo, dalle 10 alle 18, il Castello della Villa ospiterà “La Contea del Mondo Magico” una serie di attività pensate per adulti e bambini. Info: https://villadiverzuolo.it/

***

VILLANOVA MONDOVÌ

SPETTACOLO TEATRALE

Sabato 29 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Garelli, la compagnia del Melograno porterà in scena commedia teatrale “Il padre della sposa”.