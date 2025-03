Ottant'anni dalla Liberazione : a Corneliano d'Alba un evento di memoria e riflessione

Il 25 aprile, alle 20.45, il Centro Culturale "Cascina del Parroco" ospiterà una serata speciale in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, un momento di profonda riflessione e commozione per la comunità con l'intervento della Banda musicale Alpina di Corneliano.

L'evento, organizzato dall'Amministrazione comunale, offrirà un'importante occasione per ricordare i Cornelianesi che hanno preso parte alla Seconda Guerra Mondiale, con particolare attenzione a coloro che hanno contribuito alla lotta per la libertà e alla fine del regime fascista.

La serata sarà un momento significativo per celebrare il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per un futuro migliore, e si prevede la partecipazione di numerosi cittadini che vorranno rendere omaggio ai concittadini che hanno vissuto il dramma del conflitto e della Resistenza.

L’evento inizierà con un'introduzione storica, in cui verranno ripercorsi gli eventi cruciali che segnarono la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Saranno ricordati i nomi dei Cornelianesi che hanno combattuto in prima linea, sia nei ranghi dell’esercito italiano che nella Resistenza, nonché quelli che hanno dato la vita per la libertà.

Si potranno ascoltare le testimonianze di quegli anni terribili, che offriranno un emozionante racconto del coraggio e della determinazione di chi ha lottato per un futuro migliore. Inoltre, alcune testimonianze dirette di cittadini contribuiranno a narrare le esperienze vissute durante la guerra, offrendo uno spunto di riflessione sulle difficoltà di quei tempi, ma anche sulla speranza che la fine del conflitto ha portato.

Il momento culminante della serata sarà il ricordo di tutti i caduti.

In conclusione, l'Amministrazione comunale spera che questo evento simbolico unisca le generazioni, ricordando quanto sia importante non dimenticare il passato per costruire un futuro di pace e solidarietà. La serata rappresenterà un'opportunità per riscoprire la storia del nostro territorio e per rendere omaggio a chi ha lottato, sofferto e sacrificato la propria vita per la libertà. Sarà un momento di unità, di memoria e di speranza, che ribadirà l’importanza di custodire il ricordo della Liberazione, affinché il valore della libertà continui a essere un faro guida per le generazioni future.