Pagamenti Pac, Bergesio (Lega): “Importante iniezione di liquidità per le aziende per oltre 100 milioni di euro”

“Intervento importante che fornisce liquidità alle aziende e ne supporta l’attività. Ulteriore conferma dell’impegno di questo Governo e di Agea a sostegno del settore agroalimentare italiano”. Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio dopo che Agea negli ultimi giorni ha emesso due decreti di pagamento nell’ambito della Pac per un totale di circa 100milioni di euro.

Il primo decreto di pagamento emanato da Agea è relativo agli aiuti diretti della campagna 2024 (a valere sulla nuova programmazione PAC 2023-2027) che ammonta a 75.624.087 euro (relativamente a 79.596 domande) e circa 2 milioni di euro riferiti all’accantonamento Agricat.

Nello specifico, sono stati erogati oltre 53 milioni di euro principalmente per l’Eco-schema 2 – Pagamento per inerbimento delle colture arboree – e per tutte le posizioni residue pagabili al momento relative all’Eco-schema 4 – sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.

Successivamente è stato emesso un decreto di pagamento del valore di oltre 19 milioni di euro che riguarda, invece, la programmazione 2014-2022.

“Grazie al grande lavoro che il Governo, che ha ascoltato ed accolto le esigenze del settore, sta portando avanti, finalmente si concretizzano risultati efficaci a sostegno delle nostre aziende agricole e zootecniche”, dice ancora il Senatore Bergesio.