PatchUP compie 2 anni di crescita, fiducia e innovazione

Sono passati due anni da quel primo giorno a Savigliano, quando PatchUP ha acceso il suo primo computer, sistemato il suo primo smartphone e dato ufficialmente il via a un progetto ambizioso e concreto. Due anni di lavoro, idee, confronto diretto con i clienti, di piccoli e grandi passi che oggi ci portano a dire con orgoglio: PatchUP c’è, è presente sul territorio e guarda avanti con entusiasmo.

In questi 24 mesi, PatchUP è cresciuta molto, non solo come rete, ma soprattutto come punto di riferimento per chi cerca affidabilità, consulenze sincere e un servizio tecnico trasparente e professionale. Oltre alla sede di Savigliano, dove tutto è cominciato, è stato aperto un secondo negozio a Bra, e sono nati ben quattro PatchUP Point: a Verzuolo, Saluzzo, Cavour e Costigliole Saluzzo. Quattro punti strategici che rendono PatchUP ancora più vicina alle persone, alle famiglie e ai professionisti del territorio.

Quello che inizialmente era visto come un centro riparazioni specializzato per smartphone e tablet, oggi è diventato qualcosa di più. Federico puntualizza il modo in cui i clienti si avvicinano ai nostri punti vendita: "… all’inizio venivano per far sistemare un telefono con lo schermo rotto o una batteria esausta – raccontano i soci – ora tornano per acquistare un telefono ricondizionato, oppure per portare il computer da riparare. C’è un passaparola costante, e ogni giorno vediamo nuovi volti arrivare perché qualcuno ha parlato bene di noi."

La fiducia costruita con il tempo è un patrimonio prezioso che cresce giorno dopo giorno anche grazie alle recensioni positive e al tipo di lavoro che svolgiamo con cura e onestà. Lo racconta bene Lorenzo "… ci stiamo affermando sul mercato e la gente inizia davvero ad avere fiducia in noi. È una soddisfazione che arriva non solo dai numeri, ma dalle parole delle persone, dal ritorno dei clienti e dalla consapevolezza che stiamo diventando un punto di riferimento, non solo per le riparazioni, ma anche per gli acquisti di telefoni, accessori e computer".

"Abbiamo tante idee per lo sviluppo del brand. Stiamo lavorando ai nostri telefoni, ai nostri accessori, a una linea firmata PatchUP. Vogliamo che il nostro marchio venga riconosciuto anche per prodotti propri, realizzati con attenzione alla qualità e alle esigenze reali delle persone."

L’ultimo punto chiave è il riconoscimento. Sempre più spesso le persone non chiedono genericamente dove portare un cellulare da sistemare ma chiedono direttamente: “Dove si trova PatchUP?”

"Questo per noi è un segnale forte. Stiamo diventando un nome familiare, un centro assistenza in cui si può andare anche solo per un consiglio, per un confronto, per capire cosa conviene fare. Questo rapporto umano, diretto, è ciò che ci distingue e a cui teniamo molto" conclude Carlo.

Senza le persone che ogni giorno ci danno fiducia, PatchUP non sarebbe quello che è oggi. Per questo Lorenzo, Federico e Carlo vogliono ringraziare tutti i clienti: chi ci ha scelti la prima volta, chi torna con regolarità, chi ci consiglia ad amici e parenti.

Per maggiori informazioni

Telefono PatchUP: 351-7810135.

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/