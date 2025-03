Ragazzo sale su un treno fermo ai binari e tocca il cavo dell'alta tensione: folgorato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Verduno

Un ragazzo è ricoverato all'ospedale di Verduno, in condizioni serie, per i danni riportati dopo avere toccato il cavo dell'alta tensione alla stazione ferroviaria di Alba.

Ancora da chiarire i contorni di quanto accaduto nella serata di venerdì 28 marzo, attorno alle 22,30.

Secondo le prime informazioni un gruppo di giovani si trovava in zona stazione quando uno di loro è salito sulla carrozza di un treno passeggeri fermo sui binari ed ha urtato, per cause da accertare, il cavo. Violenta la scarica che lo ha scaraventato a terra, cacendogli perdere conoscenza e provocandogli gravi ustioni in faccia e sulle mani.

Sono stati allertati i soccorritori che in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Sul posto 118, che tra traportato il ferito al nosocomio di Verduno, oltre a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polfer e tecnici RFI.