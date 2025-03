Il derby è del Saluzzo, Fossano travolto per 3-0

Pesante sconfitta casalinga per il Fossano nel derby cuneese della 33^ giornata contro il Saluzzo. La squadra di Cacciatore (squalificato, in panchina Pastore) si scatena nella ripresa e va a segno per tre volte, con D 'Arcangelo (doppietta da subentrato) e Kone. Passo falso dei blues in chiave salvezza mentre i granata salgono a quota 45 punti in classifica.



LA CRONACA

Saluzzo in palla fin dall' avvio di gara. La prima occasione arriva al minuto 11.

Caldirola, in proiezione offensiva, scambia con Castineira e va al tiro ma non inquadra la porta da posizione centrale. Poco dopo ci prova Vaiarelli, Avogadri respinge. Dopo 20 minuti di sofferenza i padroni di casa prendono coraggio e cercano di rendersi pericolosi su palla inattiva.

Al 32', proprio su sviluppi di un corner, il Fossano va vicino al vantaggio con un colpo di testa di Benti, Rivoira salva sulla linea. Squadre negli spogliatoi, dopo un minuto di recupero, sul risultato di 0-0.

Fossano insidioso all'inizio del secondo tempo. Muzio serve nel cuore dell' area Benti che, però, calcia alto.

Primo cambio per gli ospiti: D'Arcangelo rileva Vaiarelli.

Saluzzo ad un soffio dal gol al 55'. Gran colpo di testa di Rivoira su angolo di Castineira, il palo salva Avogadri. Cambio Fossano: Lozza per Beccaro.

Granata in vantaggio al 60', al termine di una pregevole azione. Kone imbecca D 'Arcangelo il cui destro di prima intenzione sfiora il palo e si insacca, 0-1. La squadra di Pala accusa il colpo e subisce il raddoppio due minuti dopo. Kone batte a rete, Avogadri non è impeccabile: 0-2.

A dieci minuti dalla fine gli ospiti chiudono il match. Kone viene messo giù in area da Del Bello, è rigore. D 'Arcangelo dal dischetto firma il tris. Gli sforzi dei padroni di casa non producono alcun effetto: Fossano-Saluzzo termina 0-3.