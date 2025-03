Calcio - Il "Gallo" canta tre volte e la Monregale è promossa in Eccellenza! I biancorossi piegano in rimonta la Saviglianese per 3-1

Splende il sole su Mondovì e sulla Monregale. La squadra allenata da Michele Magliano vince in rimonta il big match contro la Saviglianese e conquista la matematica promozione in Eccellenza con tre giornate di anticipo. Il distacco dalla seconda posizione, infatti, occupata dalla stessa Saviglianese, è di 12 punti, quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato.

Un distacco incolmabile, che permette alla società del presidente Alessandro Curti di tagliare un traguardo sfuggito per un soffio nella passata stagione. Per i galletti la partita non era iniziata nel migliore dei modi. Dopo pochi minuti di gara, infatti, erano gli ospiti a portarsi in vantaggio al 13° con Chelarescu, lesto ad approfittare di una indecisione del portiere Baudena.

Nella ripresa arrivava la reazione veemente dei padroni di casa, che ribaltavano la situazione grazie alle reti di Magnino (66°), Mulassano (79°) e Vella (91°). Al triplice fischio del direttore di gara esplodeva tutta la gioia del pubblico di casa, festante insieme a squadra e dirigenza per la meritatissima promozione in Eccellenza.