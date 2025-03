Granfondo di Casteggio: vittoria per Nicolò Tamussi e Olga Cappiello FOTO

La Granfondo di Casteggio si conferma uno degli eventi di punta del panorama granfondistico italiano. Oltre alla bellezza dei territori attraversati, la gara rappresenta la seconda prova del circuito Coppa Piemonte Drali, il più longevo d'Italia, tappa fondamentale per gli atleti in corsa per le varie categorie.

Promossa dall'ASD Sant'Angelo Edilferramenta, guidata dal presidente Vittorio Ferrante e da uno staff affiatato, la manifestazione ha reso omaggio ai meravigliosi territori collinari dell'Oltrepò Pavese. La logistica della gara è stata agevolata dalla partenza all'interno del Centro Sportivo di Casteggio, struttura funzionale e facilmente accessibile.

Accoglienza e pacco gara

Grande attenzione è stata dedicata all'accoglienza dei partecipanti. Con l'iscrizione, i ciclisti hanno ricevuto un ricco pacco gara contenente una bottiglia di vino bianco Zefiro Ortrugo dei Colli Piacentini, un pacco di riso Moncella, una borraccia Named, un integratore liquido Named e quattro integratori salini.

Al termine della corsa, i partecipanti sono stati accolti per il pranzo all'interno del centro sportivo, dove erano disponibili anche docce e un'area dedicata al parcheggio delle biciclette. Per chi arrivava da lontano, era prevista un'area riservata ai camper e la possibilità di soggiornare nelle strutture ricettive locali.

La gara

Partenza alle 9,30 per oltre 700 atleti ai quali si prospettava un percorso veloce e impegnativo di 90 km, con un dislivello positivo di 1.700 metri. Ciclisti subito impegnati nella salita verso Montalto Pavese, seguita da tratti di falsopiano. Attraversato Bosco della Chiesa, è iniziata la discesa verso la Vallescuropasso, da cui è partita l'ascesa verso Cerchiara.

Dopo un tratto ondulato fino a Santa Maria della Versa, il gruppo ha affrontato la salita verso Torrone e poi fino a Pizzofreddo, per poi ridiscendere in Valle Versa, passando per Golferenzo. Dopo la salita verso Pometo, i ciclisti hanno raggiunto il Bivio Carmine, sede del primo ristoro e del rilevamento cronometrico, con un terzetto di testa formato da Davide Pantano, Gabriele Contorni e Nicolò Tamussi.

La corsa è poi proseguita con la discesa verso Zavattarello, il giro di boa, e la risalita verso Torre degli Alberi, Fortunago e Borgoratto Mormorolo. Il finale è stato caratterizzato da un ultimo tratto vallonato con un'ultima leggera salita fino al traguardo con un arrivo in volata.

I risultati

Arrivo sul filo di lana e vittoria per Nicolò Tamussi (ASD Team Mooveo), che ha tagliato il traguardo in 2:21:02, battendo Emanuele Labate (ASD Team Stefan, 2:21:03) e terzo Simone Impellizzeri (ASD Garlaschese, 2:21:03).

Nella gara femminile, Olga Cappiello (Team Squadra Corse Santini) ha confermato il suo talento ed esperienza, vincendo con un tempo di 2:37:44, davanti a Eleonora Calvi di Coenzo (ASD Rodman Team, 2:40:20) e terza Michela Gorini (Team Squadra Corse Santini, 2:41:57).

Tra le società, vittoria dell'ASD Rodman Team, seguita da Pedale Godiaschese e ASD Swatt Club. Completano la top 10: ASD Programma Auto, ASD Myg Cycling, Team Garda Mayergia, Team Squadra Corse Santini, ASD SC Colline Oltrepò, ASD Avis Pavia GC e Veloplus Team.

Leader di categoria della Coppa Piemonte, dopo la seconda prova

Dis Fantino Cinzia – F1 Puricelli Camilla- F2 De Marchi Sabrina - F3 Olga Cappiello - GEN 1 Matteo Bertani – GEN 2 Lione Maurizio – JU Vai Francesco – SEN 1 Sacchetti Luca - SEN 2 Spezia Antonio – SGA Grappeja Massimo - SGB Mello Rella Guido - VET 1 Roggero Alberto - VET 2 Pasolini Fabrizio.

Pasta party e premiazioni

Le premiazioni e il pasta party si sono svolti all'interno del palazzetto, dotato di ampi spazi per docce, area antidoping e rinfresco. Il menù del includeva pasta con due tipi di condimento, verdure, bistecca, dolce e acqua.

I premi consistevano in cesti alimentari, vino locale e prodotti tecnici.

Prossima tappa

Il prossimo appuntamento con la Coppa Piemonte Drali sarà la Granfondo di Varzi, in programma il 27 aprile 2025. Per maggiori informazioni: www.circuitocoppapiemonte.it.

Tutte le classifiche complete sono disponibili su endu.net.